Metallica fait un nouveau don de 100 000 dollars aux victimes des séismes au Venezuela

Metallica poursuit ses actions humanitaires à grande échelle !

Metallica poursuit ses actions humanitaires à grande échelle. Le groupe a annoncé une subvention de 100 000 dollars à l’organisation Direct Relief, partenaire de longue date de sa fondation All Within My Hands, afin de soutenir les efforts d’urgence après les séismes au Venezuela.

Ce nouvel engagement s’inscrit dans une dynamique déjà bien installée pour le groupe. Récemment, Metallica avait déjà fait parler de lui en versant 20 000 £ (environ 26 000 $) au Cardiff Foodbank, une aide concrète destinée à soutenir une banque alimentaire locale en difficulté juste avant son concert au Pays de Galles.

Concernant le Venezuela, les fonds attribués à Direct Relief doivent permettre de répondre rapidement aux besoins humanitaires sur le terrain, alors que la situation continue d’évoluer et que les urgences s’accumulent.

L’organisation prépare notamment l’envoi de fournitures de premiers secours, de produits d’hygiène, ainsi que de médicaments pour traiter les blessures aiguës. Des traitements destinés aux personnes souffrant de maladies chroniques font également partie des priorités, dans un contexte où les infrastructures de santé sont fortement fragilisées.

En parallèle, Direct Relief soutient aussi des opérations de recherche et de sauvetage, notamment via le déploiement de Bomberos Unidos Sin Fronteras, mobilisés dans les zones les plus touchées.

Ces initiatives interviennent alors que le bilan humain dépasse désormais les 2 000 morts, et que des millions de personnes pourraient être affectées par la catastrophe.

Entre Cardiff et Caracas, Metallica confirme une nouvelle fois que son impact ne se limite pas aux scènes de concert : sa fondation All Within My Hands transforme régulièrement la puissance du groupe en soutien concret face aux crises humanitaires.