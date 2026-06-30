Metallica sauve la mise à Cardiff : un don massif pour les oubliés du système

Avant même de monter sur scène au Principality Stadium, Metallica a une nouvelle fois rappelé que son impact dépasse largement la musique. Le groupe américain a fait un don de 20 000 £ au Cardiff Foodbank, une aide vitale pour une structure en grande difficulté.

Avant même de monter sur scène au Principality Stadium, Metallica a une nouvelle fois rappelé que son impact dépasse largement la musique. Le groupe américain a fait un don de 20 000 £ au Cardiff Foodbank, une aide vitale pour une structure en grande difficulté.

Via leur fondation All Within My Hands, les légendes du metal ont répondu à une situation critique : des étagères presque vides et une demande toujours plus forte dans la capitale galloise. Ce geste permettrait de financer près de 9 000 repas, redonnant de l’air à une organisation sous pression.

Du côté de l’association, la surprise a été totale. Sa responsable a même avoué avoir cru à une arnaque au départ, avant de confirmer la générosité du groupe. Une réaction qui illustre à quel point ce type de soutien est devenu rare et précieux.

Ce n’est pas un coup isolé. Depuis plusieurs années, Metallica multiplie les actions solidaires autour de ses tournées : soutien aux banques alimentaires, campagnes de don du sang, et initiatives locales dans chaque ville visitée.

Dans une industrie où les concerts sont souvent synonymes de gigantisme et de business, le groupe rappelle une autre réalité : celle d’un rock capable d’agir concrètement sur le terrain.

Metallica ne se contente pas de remplir des stades. Le groupe continue aussi de remplir des assiettes.