Metallica : Une archive rare d'une collaboration datant de 29 ans refait surface !

Une véritable pépite vient de refaire surface dans l’univers de Metallica. Le groupe de heavy metal américain voit aujourd’hui réapparaître une archive audiovisuelle rare, restée oubliée pendant près de 29 ans.

Il s’agit d’une performance enregistrée le 14 novembre 1997 dans l’émission britannique TFI Friday, où James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich et Jason Newsted interprètent le titre "The Memory Remains", issu de l’album Reload.

Sur cette version live, le groupe est accompagné par la chanteuse britannique Marianne Faithfull, déjà présente sur l’enregistrement studio du morceau. Sa participation, rare sur scène, donne une dimension encore plus singulière à cette performance aujourd’hui remise en lumière.

Longtemps oubliée dans les archives de l’émission, cette vidéo n’était jusque-là visible qu’en versions de mauvaise qualité sur Internet. Sa récente mise en ligne en haute définition permet enfin de redécouvrir ce moment dans de meilleures conditions.

Cette redécouverte arrive à un moment symbolique : la réédition de l’album Reload est prévue pour la fin du mois de juin. Elle prend également une résonance particulière depuis le décès de Marianne Faithfull, survenu en janvier 2025 à l’âge de 78 ans.

Pour les fans de Metallica, cette archive constitue donc bien plus qu’une simple vidéo oubliée : c’est un témoignage historique d’une collaboration rare entre le groupe et une grande figure du rock et du folk britannique.