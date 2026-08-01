Par Rémi N

Les démos inédites de Black Sabbath, enregistrées en 1969 lorsque le groupe s'appelait encore Earth, finiront bien par être publiées. Tony Iommi a confirmé que ces précieux enregistrements verront le jour « à un moment ou à un autre », pour le plus grand bonheur des fans de la première heure.

Les fans de Black Sabbath peuvent nourrir un nouvel espoir. Tony Iommi a confirmé que les célèbres démos enregistrées à la fin des années 1960, lorsque le groupe s'appelait encore Earth, finiront bien par voir le jour. Longtemps au cœur d'un bras de fer juridique, ces enregistrements inédits devraient finalement être publiés, même si aucune date n'a encore été avancée.

Des enregistrements restés dans l'ombre pendant des décennies

Ces bandes remontent à 1969, une époque où Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler et Bill Ward cherchaient encore leur identité musicale avant de devenir les pionniers du heavy metal. Les morceaux, enregistrés dans un studio de Birmingham, témoignent d'un groupe en pleine évolution, influencé aussi bien par le blues que par le jazz.

L'an dernier, ces démos devaient être commercialisées sous le titre The Legendary Lost Tapes. Mais le projet avait été suspendu après l'opposition de Sharon Osbourne, qui estimait que les membres de Black Sabbath n'avaient ni donné leur accord ni même pu écouter les enregistrements avant leur exploitation. Après plusieurs mois de discussions, les bandes ont finalement été restituées au groupe.

"Elles sortiront à un moment ou à un autre"

Interrogé sur l'avenir de ces archives, Tony Iommi s'est voulu rassurant. Le guitariste affirme que ces démos finiront bien par être publiées, même si le calendrier reste flou.

En les réécoutant, le musicien dit avoir redécouvert une facette oubliée de son groupe. Certaines improvisations, très marquées par le blues et le jazz, lui ont rappelé une période où Black Sabbath expérimentait encore son style.

Le guitariste confie même qu'il serait aujourd'hui incapable de reproduire certaines parties enregistrées à l'époque, tant elles appartiennent à une autre période de sa vie musicale.

Un témoignage précieux des débuts de Black Sabbath

Pour les amateurs de rock et de heavy metal, ces bandes représentent bien plus qu'une simple curiosité. Elles offrent un aperçu unique de la naissance d'un groupe qui allait profondément transformer l'histoire de la musique.

Avant les riffs lourds et sombres qui feront la renommée de Black Sabbath, ces enregistrements révèlent quatre jeunes musiciens explorant différentes influences et laissant une large place aux longues improvisations instrumentales. Un document sonore qui permettra de mieux comprendre la genèse du son devenu mythique du groupe.

Tony Iommi toujours très actif

Cette annonce intervient alors que Tony Iommi prépare également son retour en solo. Le guitariste s'apprête à publier From The Dark, son premier album solo en plus de vingt ans, preuve que l'inspiration est toujours bien présente malgré les décennies passées sur le devant de la scène.