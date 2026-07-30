Par Rémi N

Tony Iommi, le légendaire guitariste de Black Sabbath, annonce son nouvel album From The Dark et dévoile le premier single World Alone.

Tony Iommi est de retour. Le mythique guitariste de Black Sabbath vient d'officialiser la sortie de son nouvel album solo, From The Dark, une œuvre inédite qui marque son grand retour discographique plus de vingt ans après Fused. Pour accompagner cette annonce très attendue, le maître du riff dévoile également "World Alone", un premier single puissant accompagné d'un clip vidéo. Une excellente nouvelle pour les amateurs de heavy metal et les fans de Black Sabbath.

Tony Iommi annonce son nouvel album "From The Dark"

Figure incontournable de l'histoire du metal, Tony Iommi n'avait plus publié de véritable album solo depuis 2005. Avec From The Dark, dont la sortie est prévue le 23 octobre 2026, le guitariste britannique ouvre un nouveau chapitre de sa carrière tout en restant fidèle à l'ADN musical qui a fait la renommée de Black Sabbath.

Pour ce nouvel opus, Tony Iommi retrouve le chanteur norvégien Jørn Lande, dont la voix puissante accompagne l'ensemble des morceaux. Le duo est épaulé par la bassiste Becky Baldwin et le batteur Karl Brazil, tandis que la production est assurée par Mike Exeter, collaborateur de longue date du guitariste.

Selon Tony Iommi, cet album est né d'une envie simple : composer de nouvelles chansons sans pression, uniquement pour le plaisir de créer une musique sincère et énergique.

"World Alone" : un premier single fidèle à l'héritage de Black Sabbath

Premier extrait de From The Dark, "World Alone" donne immédiatement le ton. Le morceau mêle des riffs massifs, une rythmique lourde et une atmosphère sombre qui rappellent l'influence intemporelle de Tony Iommi sur le heavy metal.

Le clip officiel accompagne cette ambiance avec un univers dystopique où se croisent technologies futuristes, solitude et quête de liberté. Une réalisation qui renforce le caractère puissant et cinématographique de ce premier single.

Avec "World Alone", Tony Iommi démontre qu'il n'a rien perdu de son inspiration ni de son sens de la composition.

Un casting prestigieux pour "From The Dark"

En plus de Jørn Lande, From The Dark réunit plusieurs musiciens reconnus de la scène rock et metal. L'album comptera également une apparition remarquée de Brian May, le guitariste de Queen, invité sur le morceau "Death Wake".

Composé de huit titres, ce nouvel album explorera des thèmes comme la résilience, la condition humaine et les zones d'ombre de notre époque. Plusieurs éditions spéciales en CD et vinyle sont également prévues, avec des morceaux bonus destinés aux collectionneurs.

Le grand retour de Tony Iommi

Si Black Sabbath a définitivement marqué l'histoire du rock, Tony Iommi continue de prouver qu'il reste l'un des guitaristes les plus créatifs de sa génération. Avec From The Dark et le premier single "World Alone", le musicien britannique signe un retour particulièrement attendu qui devrait séduire aussi bien les fidèles de Black Sabbath que les nouvelles générations de fans de metal.

Après avoir façonné le son du heavy metal pendant plus de cinquante ans, Tony Iommi montre une nouvelle fois que son inspiration demeure intacte. From The Dark s'annonce déjà comme l'un des albums rock les plus attendus de cette fin d'année.