Glen Hansard, chanteur de The Frames, décède lors d'un accident de moto

Par Rémi N

Le chanteur Glen Hansard, frontman et membre fondateur de The Frames, s'est éteint ce 29 juillet 2026 à l'âge de 56 ans, des suites d'un terrible accident en moto.

C'est avec une certaine tristesse qu'on vient d'apprendre, ce 29 juillet, le décès du chanteur, guitariste, frontman et membre fondateur du groupe rock et pop The Frames, Glen Hansard. Il est mort en Irlande, pays d'où il est originaire, et la police locale a confirmé à l'AFP que l'artiste était décédé au volant de sa moto.

Il était l'un des musiciens les plus reconnus de son pays, ayant beaucoup participé à la bonne santé de la scène rock locale, lui qui avait fondé The Frames en 1990 et mis en place beaucoup de tremplins pour les jeunes artistes de son secteur. Très impliqué dans la musique, il aura aussi eu son heure de gloire grâce à son rôle dans le film "Once", sorti en 2007.

Un film dans lequel un musicien des rues, qui fait la rencontre d'une jeune pianiste et chanteuse incarnée par la musicienne tchèque Markéta Irglová. Grâce à sa performance dans le film, il aura même reçu un Oscar, celui de la meilleure chanson originale pour "Falling Slowly".

Nominé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, il a également fini par en remporter deux, un en 2007 pour "Falling Slowly" et un autre en 2013, année où son travail sur la bande originale de "Once" a été qualifié "Best Musical Theater Album".

Une perte tragique de plus pour le monde du rock, et on adresse évidemment nos condoléances à tous ses fans et les gens qui ont pu côtoyé l'artiste au cours de sa longue carrière (plus de 30 ans).