Enter Sandman : l'histoire incroyable derrière la création du tube de Metallica

Par Rémi N

Découvrez les coulisses de la création de Enter Sandman, le plus grand succès de Metallica. De la naissance du riff légendaire aux paroles retravaillées, plongez dans l'histoire fascinante du morceau phare du Black Album.

Pourquoi Enter Sandman est devenu un classique du metal ?

Impossible d'évoquer Metallica sans penser à Enter Sandman. Sorti en 1991 en ouverture du mythique Black Album, ce titre a marqué un tournant dans la carrière du groupe californien. Son riff immédiatement reconnaissable, son ambiance sombre et son refrain accrocheur en ont fait l'un des morceaux les plus populaires de l'histoire du heavy metal.

Pourtant, derrière ce succès planétaire se cache une histoire faite d'inspirations inattendues, de désaccords créatifs et de choix décisifs qui ont profondément influencé le résultat final.

Un riff composé en pleine nuit grâce à Soundgarden

L'histoire de Enter Sandman commence avec le guitariste Kirk Hammett. Une nuit, après avoir écouté Louder Than Love, le deuxième album de Soundgarden, l'inspiration frappe. Il saisit sa guitare et imagine un riff puissant qui deviendra l'une des signatures sonores de Metallica.

À l'origine, cette idée musicale ne comportait que deux mesures. C'est Lars Ulrich qui propose une modification déterminante : répéter la première mesure trois fois avant de poursuivre. Une suggestion simple qui donnera au morceau son groove si caractéristique.

La première chanson composée pour le Black Album

Lorsque Metallica commence à travailler sur le Black Album durant l'été 1990, Enter Sandman est le tout premier titre à voir le jour. Le groupe souhaite alors prendre une nouvelle direction, avec des compositions plus directes et plus accessibles que celles du très technique ...And Justice for All.

Ironie du sort, si la musique est rapidement finalisée, les paroles seront les dernières à être achevées parmi toutes les chansons de l'album.

Des paroles totalement réécrites après les critiques de Bob Rock

L'écriture du texte a donné lieu à un épisode inhabituel dans l'histoire de Metallica. James Hetfield avait d'abord imaginé des paroles beaucoup plus sombres et littérales, mais celles-ci ne convainquent ni Lars Ulrich, ni le producteur Bob Rock.

Les deux hommes estiment que le morceau mérite un texte plus fort et plus évocateur. Cette remarque agace profondément Hetfield, peu habitué à voir son travail remis en question. Malgré tout, il accepte de reprendre sa copie.

Ce travail de réécriture donnera naissance aux paroles que l'on connaît aujourd'hui, centrées sur les peurs enfantines, les cauchemars et le célèbre marchand de sable, offrant à Enter Sandman une dimension psychologique bien plus marquante.

Un solo influencé par Ice-T et Heart

Même le célèbre solo de guitare cache une anecdote méconnue. Si Kirk Hammett cite souvent Heart et leur morceau Magic Man parmi ses influences, il reconnaît également s'être inspiré d'un passage présent sur l'album Power du rappeur Ice-T.

Le guitariste explique avoir adapté cette idée à son propre style afin de créer un solo parfaitement intégré à l'identité sonore de Metallica.

Le morceau qui n'aurait jamais dû ouvrir le Black Album

Aujourd'hui, il semble impossible d'imaginer le Black Album débuter autrement que par Enter Sandman. Pourtant, ce n'était pas le plan initial.

Le producteur Bob Rock souhaitait ouvrir le disque avec Holier Than Thou, un choix soutenu uniquement par Lars Ulrich. Après plusieurs discussions, le groupe décide finalement de placer Enter Sandman en première position.

Cette décision s'avérera déterminante. Dès les premières secondes du disque, le public est immédiatement plongé dans l'univers du groupe grâce à ce riff devenu mythique.

Le succès qui a changé la carrière de Metallica

À sa sortie, Enter Sandman devient rapidement l'un des plus grands succès de Metallica. Le titre contribue largement au triomphe du Black Album, qui se hisse en tête des ventes aux États-Unis ainsi que dans de nombreux autres pays.

Plus de trente ans après sa sortie, la chanson reste incontournable lors des concerts du groupe et demeure une référence absolue du heavy metal. Son riff légendaire, son atmosphère inquiétante et son histoire de création continuent de fasciner les fans comme les musiciens du monde entier.