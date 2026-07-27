Queen : un concert hommage annulé à Orange, une polémique éclate

Par Rémi N

Alors qu'un concert gratuit en hommage à Freddie Mercury devait avoir lieu le 4 septembre dans la ville d'Orange, le maire a décidé d'annuler l'évènement, prétextant des contraintes budgétaires, et déclenchant la colère des fans.

Difficile de faire plus iconique, dans l'histoire de la musique, que Freddie Mercury et son groupe Queen, qui ont fait exploser encore un peu plus la popularité du rock dans le monde entier. Vous trouverez des fans inconditionnels de "Bohemian Rhapsody" ou "Another One Bits the Dust" tout autour du globe, et notamment à Orange, où un concert hommage devait avoir lieu le 4 septembre prochain, pour commémorer la naissance de Freddie. Un concert qui vient d'être annulé par le maire de la ville, Jean-Dominique Artaud, pour des raisons budgétaires, ce qui a immédiatement déclenché la colère des fans.

"Queen Forever", c'est le nom de l'évènement qui devait avoir lieu dans les arènes d'Orange le 4 septembre prochain, jour de la naissance de Freddie Mercury. Un concert gratuit pour tous, finalement annulé par la mairie pour des raisons budgétaires. Résultat : une polémique éclate, la colère monte et le producteur du concert, David Ardit, a décidé de déposer un recours devant la justice auprès du tribunal administratif de Nîmes pour s'opposer à l'annulation.

Le producteur semble avancer que les raisons budgétaires mentionnées par la mairie pour annuler l'évènement serait mensongères, puisque la Chambre de Commerce fait état d'un excédent de 11 millions d'euros pour la commune d'Orange. David Ardit s'étonne donc de voir que son concert est le seul à avoir été annulé pour raisons budgétaires, comme il l'a confié à France Info :

Le budget, ça veut dire 'j’ai pas d’argent’. Et il y en a. S’il n’y en a pas, il n’organise pas le 14 juillet tel qu’il l’a organisé. On est les seuls à avoir été annulés.

Au-delà de l'annulation, le producteur avance que 650 choristes et bénévoles étaient programmés pour veiller à la bonne tenue de ce concert gratuit. Des gens qui ont "payé leur hôtel, les billets de train. Ils sont tristes et en colère".