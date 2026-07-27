Bruce Dickinson (Iron Maiden) sur scène avec Billie Joe Armstrong (Green Day) pour reprendre David Bowie !

Par Rémi N

Quand deux stars du rock comme Bruce Dickinson et Billie Joe Armstrong se réunissent sur scène, en marge du Comic-Con, pour rendre hommage à David Bowie, forcément, ça donne un moment musical magique !

Le rock a ce pouvoir de créer des moments véritablement suspendus dans le temps, et c'est ce qui s'est passé le 23 juillet, au Hard Rok Hotel de San Diego, en marge des festivités organisées autour du Comic-Con. L'évènement spécialisé dans les BD, les mangas et les animés se déroulait dans la ville du 23 au 26 juillet, et Billie Joe Armstrong, célèbre frontman de Green Day, était programmé avec son groupe de reprises The Coverups pour jouer plusieurs titres, dont "All The Young Dudes", un titre écrit par David Bowie pour Mott The Hoople en 1972. Et pour sa performance, il a été rejoint par Bruce Dickinson !

Une collaboration complètement inattendue, puisque la présence du chanteur d'Iron Maiden n'avait été annoncée nulle part. La surprise était donc totale pour les fans de musique présents sur place, cependant, cette collaboration ne vient pas de nulle part : Bruce Dickinson avait lui aussi repris "All The Young Dudes" pour son album solo de 1990, "Tattooed Millionaire". On peut dire qu'il connait la chanson, et l'a parfaitement montré aux côtés de Bille Joe Armstrong, ce qui a donné aux spectateurs un très beau moment de musique.

Deux figures majeures du rock, qui se réunissent pour rendre un hommage musical à l'un des plus grands artistes de tous les temps, David Bowie, forcément, ça fonctionne. Et pour ceux qui s'étonnent de voir Bruce Dickinson au Comic-Con, avec ses 67 ans bien tassés, figurez vous que son dernier album solo en date, "The Mandrake Project", est sorti accompagné d'une bande dessinée dont le scénario a été écrit par lui-même. Quel plaisir de le voir autant s'amuser après avoir accompli tant de choses avec Iron Maiden !