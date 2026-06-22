David Bowie : L'histoire de "Life on Mars?", l'un des morceaux les plus emblématique avec la surprise Rick Wakeman

“Life on Mars?” est sans doute l’un des morceaux les plus fascinants et les plus mystérieux de la carrière de David Bowie. Sorti en 1971 sur l’album Hunky Dory, ce titre est devenu au fil du temps un véritable monument du rock, mêlant poésie surréaliste, tension dramatique et envolées musicales inoubliables.

Derrière cette œuvre hors normes se cache aussi une surprise majeure en studio : la participation de Rick Wakeman, futur virtuose de Yes, dont le piano donne au morceau une dimension presque cinématographique.

Une chanson née dans l’ombre de « another song »

À l’origine, Bowie aurait écrit “Life on Mars?” comme une sorte de réponse indirecte à “My Way” de Frank Sinatra. Le texte, lui, est une succession d’images absurdes, critiques et poétiques, qui traduisent la confusion et l’aliénation d’une jeune fille face au monde moderne et aux médias.

Entre cinéma, guerre, amour déçu et société du spectacle, Bowie construit une fresque surréaliste, presque comme un rêve éveillé. Le résultat est une montée en tension permanente, jusqu’à un final explosif.

Le rôle essentiel de Rick Wakeman

C’est ici que la légende prend une autre dimension. Le piano de Rick Wakeman est enregistré lors d’une session aux studios Trident à Londres.

À l’époque, Wakeman est encore musicien de session. Il arrive, joue les parties de piano écrites par Bowie, et apporte immédiatement une ampleur dramatique unique au morceau.

Son jeu est :

puissant et orchestral

très expressif dans les montées

fondamental dans la construction émotionnelle du titre

Sans lui, “Life on Mars?” n’aurait probablement pas eu cette dimension presque “bande originale de film”.

Une production signée Mick Ronson

Autour de Bowie, on retrouve également Mick Ronson, qui orchestre les arrangements de cordes et contribue à donner au morceau son côté grandiose. La combinaison piano + cordes + voix fragile de Bowie crée un contraste saisissant entre beauté et étrangeté.

Le résultat est une chanson qui semble toujours osciller entre deux mondes : le réel et le rêve.

Un chef-d’œuvre devenu intemporel

Avec le temps, “Life on Mars?” est devenu l’un des morceaux les plus emblématiques du rock britannique. Régulièrement cité comme l’un des plus grands titres de tous les temps, il incarne parfaitement la période artistique la plus créative de Bowie.

Ce morceau marque aussi une étape clé dans son évolution : celle d’un artiste capable de transformer une chanson en véritable univers.

Aujourd’hui encore, son introduction au piano est immédiatement reconnaissable, preuve de son impact durable sur la musique.

Un héritage toujours vivant

Plus de 50 ans après sa sortie, “Life on Mars?” continue d’inspirer musiciens, réalisateurs et auditeurs du monde entier. Entre son écriture visionnaire et la performance inoubliable de Rick Wakeman, le titre reste une pièce centrale du patrimoine rock.

Un morceau où tout semble parfaitement à sa place… même le chaos.