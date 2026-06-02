Il y a 59 ans, en juin 1967, David Bowie publiait son premier album !

Bien avant Space Oddity, Ziggy Stardust ou Heroes, David Bowie faisait ses premiers pas discographiques en juin 1967, avec un album aujourd’hui largement oublié : "David Bowie"

En juin 1967, un jeune musicien londonien de 20 ans nommé David Bowie publiait son premier album éponyme. Sorti le même jour que le mythique "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" des Beatles, le disque passe presque totalement inaperçu et se solde par un échec commercial. Quelques mois plus tard, en avril 1968, le label met fin à son contrat. Il faudra attendre l'année suivante et la sortie de "Space Oddity" pour que la carrière de Bowie prenne véritablement son envol.

Composé de quatorze chansons écrites et composées par Bowie lui-même, l'album reflète pleinement l'esprit de la pop britannique du milieu des années 60. Entre mélodies légères, récits fantaisistes et influences du music-hall, on y retrouve notamment "Rubber Band", "Love You Till Tuesday", "There Is A Happy Land," "Silly Boy Blue" ou encore "Please Mr. Gravedigger".

Derrière cette apparente insouciance se cachent pourtant déjà des thèmes plus profonds, comme la pression sociale dans "Join The Gang", l'androgynie dans "She's Got Medals" ou encore la satire inquiétante de "We Are Hungry Men".

Avec le recul, cet album est surtout un témoignage des débuts de Bowie. Le chanteur lui-même s'est souvent montré sévère envers cette période, déclarant en 1990 : "Je ne savais pas si j'étais Max Miller ou Elvis Presley." Si "David Bowie" reste aujourd'hui l'un des albums les plus méconnus de sa discographie, il constitue la toute première pierre d'une carrière qui allait profondément marquer l'histoire du rock. Une réédition deluxe avec de nombreux titres bonus est sortie en 2010, permettant de redécouvrir cet album sous un nouveau jour.