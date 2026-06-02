Paul McCartney & Wings : L'histoire du single mythique "My Love"

Le 2 juin 1973, Paul McCartney et son groupe Wings atteignent un sommet historique : leur single "My Love" devient numéro 1 du classement américain Billboard Hot 100.

Le 2 juin 1973, Paul McCartney et son groupe Wings atteignent un sommet historique : leur single "My Love" devient numéro 1 du classement américain Billboard Hot 100. Plus qu'un simple succès commercial, cette chanson marque un tournant dans la carrière de l'ancien bassiste des Beatles, qui prouve définitivement qu'il peut triompher loin de son mythique groupe d'origine.

Une déclaration d'amour à Linda McCartney

Écrite par Paul McCartney, "My Love" est une ballade romantique dédiée à son épouse, Linda McCartney. À une époque où l'ancien Beatle est régulièrement critiqué par la presse pour ses premiers projets solo, il puise dans sa vie personnelle pour composer l'une des chansons les plus sincères de sa carrière.

Sorti en mars 1973, le titre apparaît sur l'album "Red Rose Speedway", deuxième disque studio de Wings. Avec ses mélodies douces, son piano délicat et son orchestration élégante, le morceau séduit immédiatement le public.

Le premier grand triomphe de Wings

Après la séparation des Beatles en 1970, Paul McCartney cherche à reconstruire sa carrière. Malgré quelques succès, Wings peine encore à convaincre certains observateurs qui voient le groupe comme un simple prolongement de l'aventure Beatles.

L'arrivée de "My Love" change la donne. Le single grimpe progressivement dans les classements avant d'atteindre la première place du Billboard le 2 juin 1973. Il y restera pendant quatre semaines consécutives et deviendra l'un des plus grands succès de l'année aux États-Unis.

Cette performance permet également à Wings de s'imposer comme un véritable groupe à part entière et ouvre la voie aux futurs classiques que seront "Band on the Run", "Jet" ou encore "Live and Let Die".

Un solo de guitare devenu légendaire

L'un des moments les plus mémorables de "My Love" reste son célèbre solo de guitare signé Henry McCullough. Selon la légende, le guitariste aurait improvisé cette partie en studio, surprenant même Paul McCartney.

Le résultat est devenu l'une des signatures du morceau. Encore aujourd'hui, ce solo est régulièrement cité parmi les plus beaux enregistrés par Wings.

Une chanson devenue incontournable

Plus de cinquante ans après sa sortie, "My Love" demeure l'une des compositions les plus populaires de Paul McCartney. Elle symbolise à la fois son amour pour Linda et sa capacité à écrire des mélodies intemporelles après la fin des Beatles.

Le 2 juin 1973 restera ainsi une date importante dans l'histoire du rock : celle où Paul McCartney & Wings ont démontré qu'ils pouvaient conquérir le monde avec leur propre identité grâce à un titre devenu aujourd'hui un véritable classique.