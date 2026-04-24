Wings : Retour sur “Wings at the Speed of Sound”, l’album charnière où McCartney a décidé de se mettre en retrait

Sorti en 1976, Wings at the Speed of Sound reste l’un des disques les plus particuliers de la discographie de Wings. À une époque où Paul McCartney domine déjà le paysage musical post-Beatles, cet album surprend par une décision rare dans sa carrière : celle de se mettre en retrait pour laisser davantage de place aux autres membres du groupe.

Un contexte de succès… mais aussi de critiques

Au milieu des années 70, Wings est en pleine ascension. Après le triomphe de Band on the Run puis la confirmation avec Venus and Mars, le groupe est installé comme une machine à tubes. Pourtant, une critique revient souvent : Wings serait surtout un véhicule pour Paul McCartney, les autres musiciens restant dans son ombre.

C’est précisément pour répondre à cela que naît l’idée de Wings at the Speed of Sound.

Une volonté claire : faire exister le groupe

Pour cet album, McCartney prend une décision inhabituelle : il décide de partager les chants et les compositions.

Concrètement :

Denny Laine , Jimmy McCulloch et Joe English chantent chacun plusieurs morceaux

, et chantent chacun plusieurs morceaux McCartney n’est plus le seul centre vocal et créatif

Le disque devient une véritable œuvre collective

Ce choix donne une identité différente à l’album : moins homogène, mais plus représentatif de ce qu’est Wings en tant que groupe de tournée.

Les morceaux qui portent l’album

Malgré cette ouverture, McCartney reste à l’origine des plus grands succès du disque.

“Silly Love Songs”

Véritable réponse ironique aux critiques qui reprochaient à McCartney ses chansons jugées trop simples, le titre devient un énorme hit mondial. Il assume pleinement son côté pop tout en retournant le reproche avec intelligence.

“Let ‘Em In”

Autre succès majeur, le morceau adopte une ambiance plus orchestrale et accessible, typique du style McCartney de l’époque.

“Beware My Love”

Plus rock et puissant, ce titre est souvent considéré comme l’un des plus efficaces du répertoire live de Wings.

Les autres morceaux, chantés par les membres du groupe, apportent de la diversité mais aussi une certaine inégalité artistique, souvent relevée par la critique.

Un album de contrastes

À sa sortie, Wings at the Speed of Sound connaît un succès commercial massif, notamment grâce à “Silly Love Songs”. Mais les avis critiques sont partagés.

On y voit :

un disque accessible et populaire

mais aussi un album moins cohérent que ses prédécesseurs

Ce contraste reflète parfaitement son intention initiale : privilégier l’esprit de groupe plutôt qu’un contrôle total de McCartney.

Une place à part dans l’histoire de Wings

Avec le recul, cet album apparaît comme une étape charnière :

Il marque l’apogée commerciale de Wings

Il montre McCartney dans une posture plus collective

Il révèle aussi les limites d’un groupe où la cohésion artistique reste fragile

Wings at the Speed of Sound n’est pas forcément l’album le plus ambitieux de Wings, mais il est sans doute l’un des plus révélateurs. En acceptant de se mettre en retrait, Paul McCartney a tenté une expérience rare dans sa carrière : faire exister Wings comme un vrai groupe.

Résultat : un disque imparfait, mais essentiel pour comprendre l’évolution du groupe et la manière dont McCartney a navigué entre contrôle total et ouverture collective.