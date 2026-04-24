Korn fait son grand retour avec un nouveau morceau surprise "Reward the Scars"

Le groupe culte de nu metal, Korn, crée la surprise en dévoilant un tout nouveau titre intitulé “Reward the Scars”, marquant un retour inattendu après plusieurs années de relative discrétion côté nouveautés studio.

Le groupe culte de nu metal, Korn, crée la surprise en dévoilant un tout nouveau titre intitulé “Reward the Scars”, marquant un retour inattendu après plusieurs années de relative discrétion côté nouveautés studio.

Ce nouveau single s’inscrit dans la continuité du style si reconnaissable du groupe. Dès les premières secondes, on retrouve l’univers sombre et pesant qui a fait la réputation de Korn : des riffs de guitare massifs, une basse lourde et des textures électroniques inquiétantes. La voix de Jonathan Davis, toujours aussi expressive, oscille entre fragilité et rage contenue, renforçant l’intensité émotionnelle du morceau.

Ce retour n’est pas anodin. “Reward the Scars” a été dévoilé dans le cadre d’une collaboration avec l’univers du jeu vidéo Diablo IV, plus précisément une extension intitulée Lord of Hatred. Une alliance qui fait sens tant les deux univers partagent une esthétique sombre, violente et immersive.

Musicalement, le morceau ne cherche pas à réinventer la formule de Korn, mais plutôt à la raviver avec efficacité. Les fans y retrouveront les ingrédients emblématiques du groupe : une atmosphère oppressante, des contrastes vocaux marqués et une énergie brute qui frappe immédiatement.

Ce single marque également la première sortie inédite du groupe depuis leur album Requiem (2022), laissant espérer que ce retour ne soit que le début d’un nouveau cycle créatif pour les pionniers du nu metal.

Avec “Reward the Scars”, Korn rappelle qu’ils restent une référence incontournable du genre, capables de faire vibrer leur public plus de vingt ans après leurs débuts.