Korn : Un album en préparation !

Les fans de Korn peuvent se réjouir : un nouvel album est bel et bien en préparation ! C’est le guitariste Brian "Head" Welch qui a levé le voile sur cette bonne nouvelle lors d’une interview sur le podcast Everblack. Cependant, il faudra faire preuve de patience, car la sortie de ce projet n’est pas pour tout de suite.

Durant l’entretien, le guitariste emblématique a donné des détails sur l’état d’avancement du prochain opus :

"On a beaucoup écrit. On est encore en train de travailler [sur l’album]… On est très contents de ce qu’on a, mais ça va prendre du temps [pour le terminer]. Et je ne sais pas combien de temps — peut-être l’été prochain, peut-être l’hiver prochain, je ne sais pas, mais ce ne sera pas pour bientôt."