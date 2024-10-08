Korn s'associe à Adidas pour une paire de sneakers qui rend hommage à "Blind"

Qui a dit que mode et rock ne faisaient pas bon ménage ?

Pour leur troisième collaboration avec la marque aux trois bandes Adidas, Korn frappe fort avec une paire de Superstar, qui s'inspire directement de la paire de chaussures que portrait le chanteur et leader du groupe Jonathan Davis dans le clip de “Blind”, premier titre de leur premier album éponyme sorti en 1994. Alors que le groupe avait déjà collaboré avec la marque pour deux modèles l'année dernière, ce nouveau feat vestimentaire devrait ravir les fans de la première heure…

Clin d'œil à un album culte

Niveau design, la nouvelle Korn X Adidas se la joue sobre, avec un design tout en cuir noir, le tout agrémenté de détails percutants, avec trois bandes blanches ornées de motifs représentatifs du groupe et des lacets épais. On y retrouve aussi l'iconique logo du R inversé, emblème officiel du groupe, apposé sur le talon de la basket. Et pour les plus observateurs, on peut aussi lire, sur le côté de la basket, l'inscription dorée “Superstar”, qui adopte la police du groupe, rendant hommage à leurs débuts fracassants.

Pour aller encore plus dans le détail, Korn a rajouté un autre clin d'oeil visuel : la semelle intérieure de la chaussure présente une illustration de leur premier album, sorti il y a tout juste 30 ans. Une belle façon de célébrer la pérennité et le parcours du groupe californien, qui a redéfini les codes du nu-metal dans les années 90.