Korn : Un ancien titre devient viral sur Tik Tok grâce à ... Zara Larsson !

Près de 30 ans après sa sortie, un classique du nu metal refait surface là où on ne l’attendait pas.

Près de 30 ans après sa sortie, un classique du nu metal refait surface là où on ne l’attendait pas. Le groupe Korn voit son titre culte “Freak On A Leash” redevenir viral sur TikTok, porté par une tendance aussi improbable qu’efficace… liée à la pop star Zara Larsson.

Tout commence lors d’un concert de la chanteuse suédoise, quand une fan monte sur scène pour improviser une chorégraphie sur le hit “Lush Life”. La séquence fait rapidement le tour des réseaux, et la danse devient virale. Mais très vite, les internautes s’approprient le mouvement… en le détournant complètement.

C’est là que la magie opère : certains utilisateurs remplacent la bande-son pop par “Freak On A Leash”, et le résultat est aussi surprenant qu’ultra efficace. Le groove lourd et saccadé du morceau de Korn s’aligne parfaitement avec les mouvements de la chorégraphie. Une synchronicité improbable qui transforme ce classique en véritable phénomène sur TikTok.

Résultat : la trend explose. Entre versions ironiques, performances survoltées et headbangings improvisés, les fans de rock comme les curieux participent à la vague. Le morceau, déjà culte depuis la fin des années 90, trouve une seconde jeunesse auprès d’une nouvelle génération.

Ce genre de résurgence n’est pas un cas isolé, mais il reste toujours fascinant. Voir un titre aussi emblématique de Korn renaître grâce à une danse issue de l’univers de Zara Larsson, c’est la preuve que les frontières musicales n’ont jamais été aussi poreuses.

Une chose est sûre : sur TikTok, tout peut arriver… même faire du nu metal la bande-son d’une chorégraphie pop.