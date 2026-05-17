Dire Straits, le message caché de « Money For Nothing » (et l'endroit impensable où Mark Knopfler l'a écrite)

Au fil des ans, le texte est également devenu un sujet d'étude dans les cours d'économie universitaires.

En 1985, Dire Straits frappait un énorme coup avec « Money For Nothing », devenu l’un des morceaux les plus emblématiques des années 80. Derrière son riff de guitare légendaire, signé Mark Knopfler, et son refrain entêtant chanté par Sting : le célèbre « I want my MTV », se cache pourtant une critique sociale bien plus profonde qu’il n’y paraît.

À première vue, le morceau ressemble à une simple satire du monde du rock et des clips musicaux qui explosent alors grâce à MTV. Mais les paroles racontent en réalité les conversations de deux déménageurs observant des clips de Dire Straits à la télévision, persuadés que les rock stars gagnent leur vie sans effort : « Money for nothing and chicks for free ».

Une critique sociale déguisée en hit rock

Cette idée reflète directement l’Angleterre ouvrière des années 1980, une époque marquée par les inégalités sociales et la frustration d’une classe laborieuse face à l’industrie du divertissement. Un thème qui inspirera toute une génération d’artistes, de Depeche Mode à New Order en passant par The Smiths.

Dans la chanson, les personnages parlent de leur quotidien difficile :

« Installer des fours à micro-ondes, livrer des cuisines sur mesure, déplacer des réfrigérateurs et des téléviseurs couleur ». Face à eux, les musiciens apparaissent comme des privilégiés vivant dans un autre monde.

Et pourtant, c’est justement cette opposition qui fait toute la force du morceau. Car Mark Knopfler ne se moque pas des ouvriers : il retranscrit leur regard avec réalisme, presque comme un documentaire social mis en musique.

L’endroit improbable où la chanson est née

Le plus incroyable reste sans doute l’endroit où le guitariste a trouvé l’inspiration. Loin des studios luxueux ou des hôtels cinq étoiles, « Money For Nothing » est née… dans un entrepôt d’électroménager.

Mark Knopfler a raconté qu’il se trouvait dans un magasin lorsqu’il a entendu des employés commenter les clips diffusés sur les téléviseurs du rayon. Fasciné par leur façon de parler, il a immédiatement commencé à prendre des notes :

« J’ai emprunté un stylo et du papier et j’ai commencé à noter tous les mots que j’entendais prononcer par les ouvriers autour de moi. Je voulais utiliser leur langage, pour rendre le texte plus vivant. Et c’est ainsi qu’en partant, j’avais écrit “Money for Nothing”. »

Cette authenticité explique pourquoi les paroles du morceau ont même été étudiées dans certains cours d’économie à l’université, notamment pour leur critique ironique du star-system et de la perception du travail artistique.

Le riff qui a marqué l’histoire du rock

Le titre deviendra finalement le plus grand succès commercial de Dire Straits : numéro un aux États-Unis pendant trois semaines, quatrième au Royaume-Uni, récompensé par un Grammy Award et un MTV Video Music Award pour son clip révolutionnaire.

Musicalement aussi, le morceau possède sa légende. Mark Knopfler a révélé avoir imaginé le riff d’ouverture en pensant au son du guitariste de ZZ Top, Billy Gibbons. Ce dernier confiera plus tard avec humour :

« Il s’en est plutôt bien sorti, surtout que je ne lui avais rien dit. »

Ironique, mordante et incroyablement moderne, « Money For Nothing » reste aujourd’hui bien plus qu’un simple tube rock : une photographie sociale des années 80, cachée derrière l’un des riffs les plus reconnaissables de l’histoire du rock.