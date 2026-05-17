Bruce Dickinson : « Si je devais revivre ma vie, je choisirais encore de quitter Iron Maiden. Mais je le ferais mieux. »

Le rockeur anglais ajoute : « Je savais que je devais quitter le groupe pour être pris suffisamment au sérieux. »

En 1993, Bruce Dickinson prend l’une des décisions les plus marquantes de l’histoire du heavy metal : quitter Iron Maiden après neuf années et cinq albums. Une rupture brutale, mais assumée, que le chanteur n’a jamais véritablement regrettée, même avec le recul.

« Je referais tout, mais en mieux. J’aurais dû mieux m’organiser. »

L’ascension fulgurante avec Iron Maiden

Lorsque Bruce Dickinson rejoint Iron Maiden en 1982, après avoir quitté Samson, le groupe change immédiatement de dimension. Avec l’album The Number of the Beast, la formation britannique explose les classements, s’imposant en tête des charts au Royaume-Uni et entrant dans le Top 40 américain.

Iron Maiden devient alors une machine de guerre du heavy metal mondial. La puissance vocale de Dickinson, ses textes inspirés de la littérature et son charisme sur scène transforment le groupe en légende vivante.

Les tournées s’enchaînent, et l’album live Live After Death cristallise cette époque dorée : un groupe au sommet de son art, porté par une énergie scénique devenue mythique.

1993 : une décision soudaine et radicale

Après la tournée Fear of the Dark, marquée notamment par leur statut de tête d’affiche au festival Monsters of Rock à Donington Park, Bruce Dickinson quitte Iron Maiden.

Une décision prise dans l’urgence, presque instinctive.

Il est remplacé par Blaze Bayley, et choisit de se lancer dans une nouvelle aventure musicale, explorant des sonorités plus classiques et personnelles.

« Je n’étais pas convaincu par la direction que prenait Iron Maiden et je commençais à réfléchir à la manière de composer les morceaux de mon deuxième album, Balls of Picasso. »

Dans cette période, Dickinson collabore notamment avec le groupe Tribe of Gypsies du guitariste Roy Z, et part en tournée. Il vivra même un moment historique en jouant à Sarajevo, en pleine guerre, un concert immortalisé plus tard dans le documentaire Scream For Me Sarajevo.

« Je ne voulais pas être associé à Iron Maiden pour toujours, et je savais aussi que je devais quitter le groupe pour être pris au sérieux. »

Une séparation difficile avec Steve Harris

Du côté du groupe, la décision passe mal. Le bassiste et fondateur Steve Harris ne cache pas sa colère à l’époque, allant jusqu’à déclarer avec humour :

« J’avais vraiment envie de le tuer. »

Ironie de l’histoire : malgré la tension, la séparation permettra à chaque partie d’explorer de nouvelles voies artistiques.

Une carrière solo intense… avant le retour

Durant son éloignement, Bruce Dickinson sort plusieurs albums solo majeurs, dont Skunkworks (1996), Accident of Birth (1997) et surtout The Chemical Wedding (1998), considéré comme l’un de ses sommets artistiques.

Puis en 1999, retournement de situation : Bruce Dickinson revient au sein d’Iron Maiden, accompagné du guitariste Adrian Smith.

Depuis, le groupe enchaîne les albums majeurs, de Brave New World (2000) à Senjutsu (2021), retrouvant une place centrale dans le paysage du heavy metal mondial.

Un équilibre entre puissance et liberté artistique

Aujourd’hui, Bruce Dickinson revendique pleinement son parcours, entre fidélité au groupe et exploration solo. Il travaille également sur son projet The Mandrake Project, symbole de sa créativité toujours intacte.

« Je suis fier de pouvoir donner vie aux riffs de Steve Harris. Dans les chansons d’Iron Maiden, les paroles suivent la basse et la batterie. Il n’y a pas beaucoup de chanteurs capables de faire ça. »

Une déclaration qui résume bien son paradoxe : un artiste qui a voulu s’éloigner pour exister seul, avant de revenir pour mieux embrasser la machine qu’il avait contribué à rendre légendaire.

Et avec le recul, une certitude demeure : même s’il devait tout recommencer, Bruce Dickinson referait le même choix… mais en le maîtrisant davantage.