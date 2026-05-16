Guns N' Roses : Duff McKagan, explique quelle est la partie la plus difficile des concerts du groupe.

Alors que les légendaires Guns N' Roses s’apprêtent à reprendre leur tournée entre les États-Unis et l’Europe, le bassiste s’est confié sur les coulisses très techniques et exigeantes des concerts du groupe.

Alors que les légendaires Guns N' Roses s’apprêtent à reprendre leur tournée entre les États-Unis et l’Europe, avec un premier concert prévu le 5 mai au Hard Rock Live Hollywood, le bassiste Duff McKagan s’est confié sur les coulisses très techniques et exigeantes des concerts du groupe.

Dans une publication sur Instagram, le musicien a levé le voile sur ce qui représente, selon lui, le véritable défi des performances live d’un groupe aussi massif : la gestion du son en scène.

« Le plus important, c'est de gérer le signal qui sort de son oreillette et de trouver un équilibre avec tous les autres musiciens sur scène », explique-t-il, insistant sur l’importance du mixage interne et de la concentration permanente nécessaire pour tenir un show de cette envergure.

Une mécanique parfaitement huilée

Revenu aux côtés de Slash et Axl Rose pour la tournée « Not in This Lifetime », lancée il y a une dizaine d’années, Duff McKagan décrit une organisation presque militaire des répétitions.

Les sessions en studio autour des morceaux emblématiques du groupe permettent, selon lui, d’éliminer toute part d’imprévu :

« Cela élimine tout risque d'erreur. Il n'y a plus de défis à relever. »

Mais sur scène, la réalité est plus subtile. Son attention est constamment tournée vers la stabilité de la section rythmique, un élément clé de l’énergie du groupe.

« Je dois toujours être parfaitement en rythme et coordonné avec Isaac Carpenter », précise-t-il, en référence au nouveau batteur qui a remplacé Frank Ferrer.

Le vrai défi : l’émotion du live

Au-delà de la technique, Duff McKagan insiste sur ce qui fait réellement la force, et la difficulté, des concerts des Guns N’ Roses : l’intensité émotionnelle et la connexion avec le public.

« C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus important », confie-t-il. « Parfois, ma femme me demande : “Quelle a été la chanson la plus difficile à jouer ce soir ?” Je réponds : “Aucune, car nous les avons toutes répétées pendant longtemps.” Le plus difficile, c'est de maîtriser ses émotions, car il y a des gens dans la salle qui sont en délire ! »

Un aveu qui rappelle que derrière la machine parfaitement rodée des Guns N’ Roses, il reste avant tout une expérience humaine, brute, et toujours imprévisible — exactement ce qui a forgé leur légende.