Guns N' Roses : Coup dur pour la tournée, un membre du groupe ne sera pas présent !

C’est une nouvelle que personne n’avait vu venir !

C’est une nouvelle que personne n’avait vu venir. Alors que Guns N' Roses s’apprête à repartir sur les routes pour une tournée mondiale en 2026, avec notamment deux dates très attendues à l’Accor Arena les 1er et 3 juillet, le groupe devra composer sans l’un de ses membres emblématiques sur scène.

En effet, la claviériste Melissa Reese ne participera pas à cette nouvelle série de concerts. Présente dans le line-up live depuis 2016, elle s’était imposée au fil des années comme un véritable pilier des performances du groupe, apportant une dimension moderne et électronique au son des Guns N’ Roses.

Dans un communiqué succinct, les représentants du groupe ont officialisé la nouvelle :

“Guns N’ Roses a annoncé que Melissa Reese ne participera pas à la tournée en raison de circonstances personnelles imprévues. Le groupe espère que ses fans comprendront.”

Pour l’heure, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant les raisons de cette absence, et surtout, aucun remplaçant n’a été annoncé. Une incertitude qui intrigue les fans, tant le rôle de Reese s’était imposé comme essentiel dans l’équilibre sonore du groupe en live.

Depuis près d’une décennie, Melissa Reese accompagnait le groupe aux côtés du claviériste historique Dizzy Reed, formant un duo complémentaire sur scène. Son absence marque donc un vrai tournant pour cette tournée 2026, qui s’annonçait déjà comme l’un des événements rock majeurs de l’année.

Reste désormais à savoir comment le groupe mené par Axl Rose s’adaptera à cette absence de taille… et si une surprise pourrait encore venir compléter le line-up dans les prochaines semaines.