Soundgarden : La véritable histoire de la création de « Black Hole Sun » par Chris Cornell !

Parmi les morceaux les plus emblématiques du rock des années 90, difficile de ne pas citer « Black Hole Sun » de Soundgarden. Véritable chef-d’œuvre du mouvement grunge, la chanson portée par Chris Cornell continue encore aujourd’hui de fasciner les fans grâce à son atmosphère psychédélique et son clip devenu culte.

Mais derrière ce monument du rock alternatif se cache une histoire de création étonnamment spontanée.

Une chanson née au milieu de la nuit

Lors d’une interview accordée en 2007 dans le célèbre Howard Stern Show, Chris Cornell avait révélé comment « Black Hole Sun » lui était venue presque d’un seul coup.

« Je rentrais chez moi en voiture à 4 heures du matin. C'est là que la mélodie m'est venue. Je l'ai chantée en boucle pour être sûr de ne pas l'oublier. Dès que je suis arrivé, je l'ai enregistrée sur un magnétophone à cassettes et je ne l'ai plus jamais écoutée. J'ai écrit les paroles le lendemain, mais je les avais déjà en tête depuis la veille. »

Une confession qui montre à quel point certains classiques naissent parfois dans un moment d’inspiration fulgurante. En quelques heures seulement, Chris Cornell venait de poser les bases d’un titre qui allait devenir l’un des plus grands succès de Soundgarden.

Le morceau phare de l’album Superunknown

Sorti en 1994, « Black Hole Sun » est le troisième single extrait de Superunknown, le quatrième album studio du groupe de Seattle. À l’époque, le morceau explose littéralement dans les charts américains.

Le titre reste ainsi sept semaines consécutives numéro un du classement Mainstream Rock de Billboard et permet au groupe de décrocher le Grammy Award de la meilleure performance hard rock en 1995.

Musicalement, la chanson tranche avec l’énergie brute habituelle du grunge. Son ambiance planante, ses harmonies presque psychédéliques et la voix mélancolique de Chris Cornell offrent une expérience unique qui traverse les générations.

Un clip devenu culte dans l’histoire du rock

Impossible d’évoquer « Black Hole Sun » sans parler de son clip totalement dérangeant, réalisé par Howard Greenhalgh.

Avec ses visages déformés, ses sourires inquiétants et son univers surréaliste, la vidéo a profondément marqué MTV dans les années 90. Ce visuel étrange a largement participé à transformer la chanson en phénomène culturel incontournable.

Encore aujourd’hui, le clip reste l’un des plus célèbres de toute l’ère grunge.

Un héritage immense après la disparition de Chris Cornell

Après la mort tragique de Chris Cornell en 2017, « Black Hole Sun » est devenu un véritable hymne hommage. De nombreux artistes ont repris le morceau pour saluer la mémoire du chanteur.

Parmi eux, Ann Wilson, Ryan Adams, Metallica ou encore Guns N' Roses ont livré des performances particulièrement émouvantes.

Même Anastacia avait enregistré une reprise du titre sur l’édition deluxe de It's a Man's World.

Plus de trente ans après sa sortie, « Black Hole Sun » reste l’un des morceaux les plus marquants de l’histoire du rock moderne et le symbole du génie créatif de Chris Cornell.