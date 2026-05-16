Kris Novoselic : L'éternel sous estimé de Nirvana

À l’occasion de son 61e anniversaire, ce 16 mai, retour sur la trajectoire d’un musicien souvent resté dans l’ombre, mais pourtant essentiel à l’histoire du rock des années 90

À l’occasion de son 61e anniversaire, ce 16 mai, retour sur la trajectoire d’un musicien souvent resté dans l’ombre, mais pourtant essentiel à l’histoire du rock des années 90 : le bassiste de Nirvana, Krist Novoselic.

Un pilier discret du grunge

Quand on évoque Nirvana, les premiers noms qui viennent sont généralement ceux de Kurt Cobain et de la déflagration mondiale que fut Smells Like Teen Spirit. Pourtant, derrière cette explosion culturelle, la basse de Novoselic a joué un rôle fondamental dans la construction du son du groupe.

Son jeu n’est pas démonstratif, mais il est profondément organique, mélodique et instinctif. Là où beaucoup de bassistes du rock se contentent de suivre la guitare, lui apporte des lignes qui respirent, qui rebondissent, et qui donnent une vraie identité aux morceaux.

Une signature musicale unique

Sur des titres comme Come as You Are ou In Bloom, la basse de Krist Novoselic ne se contente pas d’accompagner : elle structure l’émotion. Elle crée des tensions, des respirations, parfois même des contrepoints inattendus à la guitare de Cobain.

Ce rôle discret mais essentiel explique pourquoi il est souvent décrit comme un musicien sous-estimé, malgré son impact majeur dans l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock.

L’après-Nirvana : engagement et discrétion

Après la disparition de Nirvana en 1994, Krist Novoselic choisit une voie très différente de ses anciens camarades. Là où Dave Grohl connaît un immense succès avec les Foo Fighters, Novoselic s’éloigne progressivement de la lumière médiatique.

Il s’investit dans :

la politique américaine , notamment autour des questions électorales,

, notamment autour des questions électorales, des projets musicaux alternatifs,

et des initiatives locales et citoyennes.

Son parcours montre un artiste plus attiré par l’impact concret que par la célébrité.

Un héritage souvent sous-estimé

Avec le recul, difficile d’imaginer le son de Nirvana sans lui. Sa contribution est parfois éclipsée par la figure de Cobain, mais elle reste essentielle à l’équilibre du trio.

La basse de Krist Novoselic est celle qui ancre, qui relie et qui donne de la profondeur à une musique pourtant marquée par la rage et la fragilité.

Un anniversaire symbolique

À 61 ans, Krist Novoselic incarne une autre idée du rock : moins centrée sur la gloire individuelle, plus tournée vers la construction collective et l’intégrité artistique.

Un musicien discret, oui, mais dont l’empreinte continue de résonner dans toute l’histoire du grunge et du rock alternatif.