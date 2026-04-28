Dave Grohl : "J’avais peur de jouer Smells Like Teen Spirit"

Le leader des Foo Fighters revient sur sa relation complexe avec le classique de Nirvana.

Invité dans plusieurs émissions ces derniers jours, dont le podcast Dish avec Angela Hartnett et une apparition dans Saturday Night Live, Dave Grohl s’est longuement confié à Zane Lowe sur son parcours et son rapport à l’héritage de Nirvana. Il avoue avoir longtemps été intimidé par "Smells Like Teen Spirit" :

"C’est étrange d’avoir peur de jouer certaines chansons, mais c’est ce que j’ai ressenti. Pendant longtemps, je n’arrivais pas à trouver le courage de m’asseoir derrière la batterie et de jouer l’intro. C’était comme une chanson interdite."

Sorti en 1991 pour introduire l’album "Nevermind", le morceau est devenu un immense symbole, étroitement lié à la figure de Kurt Cobain, dont Dave Grohl ne manque pas de souligner l'importance :

"Le succès de Smells Like Teen Spirit était inévitable, parce que Kurt était l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps."

Le musicien est finalement revenu à ce titre au fil des années, notamment lors de sessions avec Krist Novoselic et Pat Smear. Il se souvient d’un moment marquant en studio : "Krist m’a regardé et a dit : 'faisons-la'. Il n’y avait qu’un ingénieur du son pour nous écouter."

Pour Grohl, rejouer ce morceau légendaire est comme un voyage dans le temps : "Personne ne peut recréer ce son unique que nous avons tous les trois. Quand ça arrive, on se dit : ça y est, je me souviens."