Brian May : tous les secrets de l'enregistrement du thème des « Maîtres de l'Univers ». Découvrez l'histoire.

Le réalisateur Travis Knight : « Après la séance, il est revenu avec une boîte pleine de jouets de son fils Jimmy datant des années 80. »

L'univers des Maîtres de l'Univers s'apprête à faire son grand retour sur les écrans avec une nouvelle adaptation ambitieuse portée par le réalisateur Travis Knight. Bien avant de prendre les commandes de ce projet, le cinéaste nourrissait déjà une passion dévorante pour les aventures de Musclor, Skeletor et les héros d'Eternia. Enfant, il réalisait même ses propres films à l'aide des figurines cultes de la franchise, imaginant des batailles épiques autour de la légendaire Épée du Pouvoir.

Une bande originale inspirée par Queen et Flash Gordon

Pour donner vie à cette nouvelle vision des Maîtres de l'Univers, Travis Knight a accordé une importance particulière à la musique. La bande originale a été confiée au compositeur Daniel Pemberton, déjà connu pour son travail sur le film Spider-Man: New Generation.

Mais la véritable surprise réside dans la participation d'une légende du rock : Brian May. Le guitariste de Queen a collaboré avec Daniel Pemberton ainsi qu'avec le groupe The Darkness pour donner naissance au morceau "Eternia", qui ouvre la bande originale du film avec une puissance spectaculaire.

Selon Travis Knight, l'inspiration était évidente depuis le début :

« Ma référence pour l'univers musical de Masters of the Universe a toujours été Flash Gordon. »

Un choix loin d'être anodin puisque Queen avait signé en 1980 la célèbre bande originale de Flash Gordon, devenue un classique grâce notamment au morceau "Flash's Theme", composé par Brian May.

Brian May a passé toute une journée en studio

Le réalisateur ne cache pas son admiration pour le musicien britannique. Lors de l'enregistrement de "Eternia", il s'attendait à une participation rapide du guitariste. Pourtant, la réalité fut bien différente.

Face à sa mythique guitare Red Special, jouée avec sa célèbre pièce de six pence, Brian May s'est investi bien au-delà des attentes.

« Je pensais qu'il n'y consacrerait que peu de temps, mais il est resté avec nous toute la journée pour que Eternia soit le meilleur morceau possible », a raconté Travis Knight.

Cette implication a permis de retrouver cette dimension héroïque, grandiose et théâtrale qui caractérisait déjà le travail de Queen sur Flash Gordon il y a plus de quarante ans.

Une rencontre émouvante autour des jouets originaux

L'un des moments les plus marquants de cette collaboration s'est produit après la session d'enregistrement. Alors que l'équipe pensait que Brian May avait quitté le studio, le musicien est revenu quelques minutes plus tard avec une surprise inattendue.

Il transportait une boîte remplie de figurines originales des Maîtres de l'Univers ayant appartenu à son fils Jimmy.

Le guitariste a alors présenté chaque personnage avec enthousiasme, démontrant une connaissance impressionnante de cet univers culte. Pour Travis Knight, cette scène restera gravée dans sa mémoire :

« C'était un moment surréaliste et magnifique. »

Une preuve supplémentaire que derrière la légende du rock se cache également un véritable passionné de pop culture.

Un casting prestigieux pour relancer la franchise

Cette nouvelle adaptation des Maîtres de l'Univers mettra en scène Nicholas Galitzine dans le rôle du prince Adam, futur He-Man, tandis que Jared Leto incarnera le redoutable Skeletor. Le casting est complété par Idris Elba et Alison Brie, dans un projet qui espère séduire une nouvelle génération de spectateurs tout en ravivant la nostalgie des fans des années 1980.

Pas de sortie cinéma en France

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de fantasy et de rock : le film ne bénéficiera pas d'une sortie dans les salles françaises. Les spectateurs de l'Hexagone devront patienter quelques semaines supplémentaires avant de découvrir cette nouvelle aventure sur Prime Video.

Une attente qui permettra au moins de savourer la bande originale portée par Brian May, dont la guitare légendaire semble une nouvelle fois prête à transporter les spectateurs dans une aventure aussi épique que mythique.