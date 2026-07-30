Thirty Seconds to Mars: Jared Leto accusé d'agression sexuelle, dix femmes témoignent

Par Rémi N

Jared Leto se retrouve dans l'œil du cyclone après une enquête de la BBC mettant en lumière une dizaine de témoignages de femmes affirmant avoir été victimes de comportements inappropriés et même des violences sexuelles de la part du chanteur.

C'est un véritable coup de tonnerre qui secoue le monde du cinéma, et, par écho, celui du rock également. Jared Leto, chanteur et guitariste du groupe Thirty Seconds to Mars, mais aussi acteur très célèbre (Suicide Squad, Blade Runner 2049, American Psycho,...) se retrouve ciblé par une enquête de la BBC, selon laquelle dix femmes affirment avoir été victimes de comportements inappropriés, voire de violences sexuelles de sa part, sur une période s'étalant entre 2002 et 2016.

C'est un documentaire spécialement consacré à Jared Leto qui a été dévoilé par la chaîne britannique. Intitulé "Jared Leto : le sombre secret d'Hollywood", on y entend donc le témoignage de dix femmes qui évoquent donc des tentatives d'agression ou de harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, et plusieurs d'entre elles affirment qu'elles étaient mineures au moment des faits (entre 16 et 17 ans). Certaines évoquent des appels téléphoniques à "caractère sexuel explicite", des menaces d'agression sexuelle, et l'une d'entre elle affirme même qu'un accord de confidentialité lui interdisant de parler de sa relation avec la star lui a été proposé. Accord consulté par la BBC, et qu'elle a visiblement refusé.

De son côté, le musicien et acteur, lui, nie les faits en bloc, affirmant qu'il n'a "jamais agressé sexuellement qui que ce soit de toute (sa) vie". Les révélations contenues dans l'enquête de la BBC font écho à une ancienne enquête publiée par Air Mail en juin 2025, dans laquelle Jared Leto était déjà visé par plusieurs témoignages l'accusant de messages et d'actes qui peuvent s'apparenter à du harcèlement sexuel, lorsqu'elles étaient mineures. La réputation de l'artiste se trouve donc sérieusement entachée, mais on ne sait pas, pour le moment, si ces faits vont être un jour portés devant la justice.