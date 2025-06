Thirty Seconds To Mars : Jared Leto accusé par 9 femmes pour "harcèlement sexuel"

Certaines femmes seraient mineures au moment des faits.

C’est le genre de news qui fout en l’air une légende. On aurait préféré parler d’un retour de Thirty Seconds to Mars, d’un nouvel album, ou même d’un film de plus pour Jared Leto. Mais non. L’artiste multicasquette se retrouve plongé dans une affaire d’une gravité extrême. Une enquête glaçante publiée par Air Mail et relayée par The Guardian révèle que neuf femmes l’accusent de harcèlement sexuel, certaines évoquant même des faits survenus alors qu’elles étaient mineures.

À 53 ans, celui qui a longtemps cultivé l’image du rockeur torturé et du caméléon hollywoodien est désormais accusé de comportements prédateurs. Loin du fantasme de la rockstar mystérieuse, c’est un portrait sordide qui se dessine : manipulation, intimidation, sexualisation d’adolescentes… Une première victime raconte l’avoir rencontré en 2006, dans un café. Elle avait 16 ans, lui 34. Très vite, Leto devient oppressant au téléphone : "C'était la voix la plus bizarre, la plus grossière qui soit." Une attitude malsaine, pour ne pas dire dégoûtante.

Laura La Rue, mannequin professionnelle, parle d’un "jeu" malsain, d’un Jared Leto qui s’amuse à la mettre mal à l’aise quand elle n’était encore qu’une ado. Lors d’une entrevue ultérieure, il se serait présenté nu, sans aucun respect, ni retenue. C’est tout sauf du flirt, c’est de la violence psychologique.

Et puis il y a Allie Teilz, DJ et ex-compagne du chanteur. Elle avait déjà brisé le silence en 2012. Ce 8 juin, elle en a remis une couche en story Instagram : "J'ai été traumatisée par ce sale type quand j'avais 17 ans. Il connaissait mon âge et s'en fichait. Ce qu'il a fait était prédateur, terrifiant et inacceptable." Les mots sont forts. Ils doivent l’être. Car ce n’est plus seulement une rumeur ou une histoire floue. C’est un schéma, une accumulation de témoignages qui dressent un tableau inquiétant.

Aujourd’hui, Jared Leto ne s’est toujours pas exprimé. C’est son avocat qui, sans surprise, nie en bloc. Mais soyons clairs : le silence de l’accusé, cumulé à la cohérence des récits et la gravité des faits, laisse peu de place au doute dans l’esprit du public. L’ère de l’impunité rock’n’roll touche peut-être à sa fin. Et il est grand temps.