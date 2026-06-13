Bon Jovi : L'histoire de "Crush", l'album de la renaissance du groupe

À la fin des années 1990, beaucoup considèrent que Bon Jovi appartient à une époque révolue. Le hard rock mélodique qui a fait la gloire du groupe dans les années 1980 semble avoir été balayé par le grunge, le rock alternatif et les nouvelles tendances musicales.

À la fin des années 1990, beaucoup considèrent que Bon Jovi appartient à une époque révolue. Le hard rock mélodique qui a fait la gloire du groupe dans les années 1980 semble avoir été balayé par le grunge, le rock alternatif et les nouvelles tendances musicales. Pourtant, contre toute attente, le groupe du New Jersey va réussir l'un des plus beaux retours de l'histoire du rock grâce à un album devenu incontournable : "Crush".

Sorti le 13 juin 2000, ce septième album studio marque une véritable renaissance pour Bon Jovi, qui retrouve alors une popularité mondiale après plusieurs années plus discrètes.

Un groupe à la recherche d'un nouveau souffle

Après le succès de "These Days" en 1995, les membres de Bon Jovi prennent leurs distances afin de se consacrer à différents projets personnels. Jon Bon Jovi poursuit sa carrière solo tandis que Richie Sambora développe également ses propres activités musicales.

Durant cette période, le paysage rock évolue considérablement. Les groupes emblématiques du glam metal et du hard rock des années 1980 peinent à retrouver leur place dans une industrie dominée par de nouveaux courants. Beaucoup pensent alors que l'âge d'or de Bon Jovi est terminé.

Mais le groupe refuse de disparaître et commence à travailler sur un nouvel album capable de reconnecter son héritage avec les attentes d'une nouvelle génération.

La naissance de "It's My Life"

L'élément déclencheur du succès de "Crush" est sans aucun doute "It's My Life".

Coécrit par Jon Bon Jovi, Richie Sambora et le producteur Max Martin, le morceau adopte une approche plus moderne tout en conservant l'énergie fédératrice qui a toujours caractérisé le groupe. Son refrain explosif et son message d'émancipation touchent immédiatement un public très large.

Dès sa sortie, le titre devient un phénomène mondial. Diffusé massivement sur les radios et les chaînes musicales, il permet à Bon Jovi de séduire une génération qui n'avait parfois jamais connu les années fastes de "Livin' on a Prayer" ou de "You Give Love a Bad Name".

Encore aujourd'hui, "It's My Life" demeure l'une des chansons les plus populaires de toute la carrière du groupe.

Un succès mondial inattendu

Porté par ce premier single triomphal, "Crush" rencontre un succès commercial impressionnant.

L'album s'impose dans de nombreux pays et se vend à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Des titres comme "Say It Isn't So", "Thank You for Loving Me" ou encore "One Wild Night" contribuent également à maintenir l'engouement autour du disque.

Cette réussite dépasse largement les attentes de l'industrie musicale. Peu de groupes issus de la vague hard rock des années 1980 parviennent alors à retrouver une telle popularité au tournant du nouveau millénaire.

L'album qui ouvre une nouvelle époque

Au-delà de ses ventes, "Crush" joue un rôle essentiel dans l'histoire de Bon Jovi. Il prouve que le groupe est capable de se réinventer sans renier son identité.

Grâce à cet album, Jon Bon Jovi et ses partenaires retrouvent leur place parmi les plus grandes formations rock internationales. Cette renaissance leur permettra ensuite d'enchaîner plusieurs succès majeurs tout au long des années 2000 avec des albums comme "Bounce", "Have a Nice Day" ou encore "Lost Highway".

Le groupe retrouve également les stades du monde entier, renouant avec les tournées gigantesques qui avaient fait sa réputation.

Un héritage toujours intact

Plus de vingt-cinq ans après sa sortie, "Crush" reste l'un des albums les plus importants de la carrière de Bon Jovi. Là où "Slippery When Wet" avait fait du groupe une superstar mondiale, "Crush" lui a offert une seconde jeunesse.

Rarement un disque aura aussi parfaitement porté son nom : en redonnant confiance au groupe et en reconquérant le public international, il a permis à Bon Jovi d'écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Pour de nombreux fans, "Crush" n'est pas seulement un excellent album. Il est la preuve qu'une légende du rock peut toujours renaître lorsque tout le monde pense qu'elle a déjà livré son dernier grand succès.