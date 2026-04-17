Quand Nirvana jouait pour la première fois "Smells Like Teen Spirit"

Le 17 avril 1991, le paysage musical mondial était sur le point de basculer, mais personne ne le savait encore.

Le 17 avril 1991, le paysage musical mondial était sur le point de basculer, mais personne ne le savait encore. Ce soir-là, dans l'enceinte exiguë et enfumée de l'OK Hotel à Seattle, un trio de musiciens aux cheveux gras s'apprête à tester une nouvelle composition.

Le calme avant la tempête grunge

À cette époque, Nirvana n’est encore qu’un groupe local prometteur de la scène underground. Kurt Cobain, Krist Novoselic et leur nouveau batteur, un certain Dave Grohl, ont besoin d'argent pour payer l'essence de leur van afin de rejoindre la Californie pour enregistrer leur prochain album.

Le public présent ce soir-là, composé de quelques dizaines de fidèles et de curieux, assiste alors à un moment d'anthologie : le baptême du feu de "Smells Like Teen Spirit".

Un diamant brut de larsen

Loin de la version léchée produite par Butch Vig sur l'album Nevermind, cette première exécution est sauvage, brute et presque hésitante. Les paroles ne sont pas encore définitives — Cobain marmonne certains vers — mais le riff de guitare, inspiré par les Pixies, est déjà là.

L’énergie déployée par Dave Grohl derrière les fûts apporte une puissance de frappe inédite au groupe. Le contraste entre les couplets mélancoliques et l'explosion de rage du refrain crée une tension électrique palpable.

L’onde de choc culturelle

Peu après cette date historique, le groupe s’envole pour les studios Sound City. Quelques mois plus tard, en septembre 1991, le morceau sort sur les ondes et devient l’hymne de la Génération X. Le clip, avec ses pom-pom girls anarchistes et son ambiance de gymnase dévasté, tourne en boucle sur MTV.

"On ne savait pas que ça allait devenir un tube, on pensait juste que c'était un bon morceau de punk rock." — Krist Novoselic

L'enregistrement pirate de ce concert à l'OK Hotel reste aujourd'hui l'un des documents les plus précieux du rock 'n' roll. Il immortalise l'instant précis où le grunge a cessé d'être un secret local pour devenir un phénomène planétaire, changeant à jamais le visage de la musique alternative.