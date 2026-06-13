Yungblud : Le rockeur anglais mobilise ses fans pour les enfants victimes de guerre

Yungblud prouve aujourd'hui qu'il a un cœur immense. Le trublion de la scène Pop-Punk a décidé d'utiliser sa notoriété et sa communauté ultra-soudée pour faire bouger les lignes en s'associant officiellement avec l’organisation humanitaire War Child.

C'est à la fin du mois de juin, en pleine République tchèque, que l'opération va prendre une dimension XXL. À l'occasion du Bludfest, son propre festival où le public se rassemble pour célébrer le gros son et la liberté d'être soi, Yungblud va lancer un appel aux dons historique. Le rockeur anglais s'investit à 100 % et compte bien secouer ses milliers de fans pour que la levée de fonds soit totale. L'intégralité de l'argent récolté sera directement reversée à la fondation pour aider les plus jeunes à travers le monde.

Derrière cette action, il y a un message fort et une volonté d'éveiller les consciences. Yungblud ne fait pas les choses à moitié et rappelle l'urgence de la situation actuelle avec des mots poignants qui résonnent comme un cri du cœur.

"Chaque enfant mérite de se sentir en sécurité, d’apprendre et de se construire un futur serein. Quand le bruit de la guerre s’atténue, le silence est assourdissant. Aujourd’hui, ce sont 250 millions d’enfants qui sont affectés par un conflit. Les enfants ne devraient pas ressentir la peur, l’anxiété et le chagrin."

Sur le terrain, l'action de War Child est vitale. Grâce aux fonds qui seront récoltés durant le festival, l'association va pouvoir accélérer ses livraisons de première urgence dans les zones de guerre : de la nourriture, de l'eau potable, des kits d'hygiène, des vêtements et des couvertures. Au-delà de la survie, l'objectif est aussi d'offrir un soutien psychologique pour aider ces enfants à guérir des traumatismes invisibles causés par les combats. Une initiative purement rock'n'roll qui prouve, si on en doutait encore, que Yungblud fait définitivement partie des bons.