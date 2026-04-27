"Tu as changé ma vie" : Yungblud au bord des larmes pour Ozzy Osbourne

De passage dans la ville natale d’Ozzy Osbourne, Yungblud a livré un moment chargé d’émotion en reprenant un classique de Black Sabbath devant un public bouleversé.

À Birmingham, Yungblud a marqué les esprits en interrompant son concert pour reprendre "Changes", titre emblématique de Black Sabbath. Dans une ambiance exceptionnelle, le public a rapidement accompagné la performance, transformant la salle en véritable hommage collectif. Visiblement submergé par l’émotion, le chanteur a dédié la chanson à Ozzy Osbourne, évoquant l’impact immense qu’il a eu sur sa vie :

"Je voudrais dédier la prochaine chanson à un ami très cher qui nous regarde de là-haut ce soir. Cette chanson est pour Ozzy Osbourne... Ça fait des jours que je flippe à l’idée de la jouer ici, parce que tu as changé ma vie, mec"

Cet hommage s'inscrit dans un lien fort entre les deux artistes : Ozzy Osbourne avait publiquement soutenu Yungblud, allant jusqu’à apparaître dans son clip "The Funeral" en 2022. Le jeune musicien avait déjà aussi repris "Changes" lors du concert d’adieu du Prince des Ténèbres, une performance saluée jusqu’aux Grammy Awards, renforçant ce lien artistique et générationnel.

Entre pancartes et chants en hommage à Ozzy, la scène prend une dimension presque symbolique, comme une passation entre deux générations du rock. La tournée mondiale YUNGBLUD: IDOLS WORLD TOUR se poursuit désormais, portée par l'énergie unique de Yungblud.