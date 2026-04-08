La maison historique d'Ozzy Osbourne à Los Angeles est à vendre pour 17 millions de dollars !

Située dans le prestigieux quartier de Hancock Park, la résidence comprend six chambres et onze salles de bains !

C’est une page de l’histoire du rock qui se tourne. L’ancienne demeure du légendaire Ozzy Osbourne, figure emblématique du heavy metal, est aujourd’hui remise sur le marché immobilier. Située à Los Angeles, cette propriété exceptionnelle est proposée au prix de 17 millions de dollars.

Nichée dans le très prisé quartier de Hancock Park, la résidence incarne à la fois le charme de l’ancien et le luxe moderne. Construite en 1929, cette somptueuse demeure de style méditerranéen s’étend sur plus de 930 mètres carrés, avec pas moins de six chambres et onze salles de bains.

Une propriété entre histoire et modernité

Entièrement restaurée avec soin, la maison a su conserver son architecture historique tout en intégrant des prestations haut de gamme. À l’intérieur, tout a été pensé pour offrir un confort absolu :

une cuisine digne d’un restaurant ,

, une salle de cinéma privée ,

, une bibliothèque lambrissée au cachet unique,

au cachet unique, une piscine décorée de mosaïques ,

, et un espace repas extérieur avec four à pizza.

Un véritable écrin de luxe qui reflète parfaitement le style de vie flamboyant du Prince des Ténèbres.

Un bien chargé d’histoire rock

Ozzy Osbourne et son épouse Sharon Osbourne avaient acquis cette propriété en 2015 pour 11,85 millions de dollars, auprès du producteur de cinéma Oren Koules. En 2022, le couple avait tenté une première mise en vente à hauteur de 22 millions de dollars, évoquant notamment un possible retour au Royaume-Uni en raison des impôts élevés en Californie.

Finalement retirée du marché, la maison refait aujourd’hui surface dans un contexte bien plus émouvant. Suite au décès d’Ozzy Osbourne en juillet 2025, à l’âge de 76 ans, la décision a été prise de remettre ce bien iconique en vente.

Un symbole du rock à acquérir

Au-delà de ses prestations luxueuses, cette propriété représente un véritable morceau d’histoire du rock. Elle incarne une époque, un style de vie, et surtout l’aura d’un artiste qui a marqué des générations entières.

Pour les amateurs de musique et de patrimoine, cette maison n’est pas qu’un simple bien immobilier : c’est une relique du rock, un lieu chargé d’âme et de souvenirs, désormais accessible… à condition d’avoir quelques millions en poche.