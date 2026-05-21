Yungblud visé par une affaire de harcèlement : une fan recherchée par la justice britannique

Le chanteur britannique Yungblud se retrouve malgré lui au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire. Une femme originaire de Sheffield est accusée d’avoir enfreint une ordonnance de protection mise en place après plusieurs faits de harcèlement visant l’artiste et son entourage.

Selon plusieurs médias britanniques, la justice a lancé un mandat d’arrêt contre une fan de Yungblud après son absence à une audience prévue devant un tribunal londonien. La femme, Theresa Foley, est soupçonnée de ne pas avoir respecté les restrictions imposées par une ordonnance judiciaire prononcée plus tôt cette année.

Cette mesure lui interdisait notamment de contacter le chanteur, d’approcher les lieux où il se produit en concert ou encore de publier des contenus à son sujet sur Internet. Les autorités britanniques lui reprochent également d’avoir perturbé des fans qui attendaient un concert de l’artiste à Londres.

Face à son absence au tribunal, les magistrats ont décidé d’émettre un mandat autorisant son arrestation et son placement en détention provisoire jusqu’à sa prochaine comparution.

Au même moment, Yungblud continue d’occuper l’actualité musicale. L’artiste britannique prépare la suite de son projet “Idols”, un album présenté comme plus personnel et plus sombre que ses précédents travaux. Le chanteur a récemment expliqué vouloir s’éloigner du côté “maximaliste” de ses anciennes productions pour revenir à un son plus brut et inspiré du rock des années 90.

Dans plusieurs interviews, Yungblud est également revenu sur l’image qui lui colle à la peau depuis ses débuts. Souvent présenté comme “l’avenir du rock”, le musicien affirme ne pas se reconnaître totalement dans cette étiquette et préfère mettre en avant un parcours qu’il décrit comme plus simple et authentique.

Ces derniers mois, l’artiste a multiplié les collaborations prestigieuses, notamment avec Aerosmith et les Smashing Pumpkins, tout en décrochant ses premières nominations aux Grammy Awards. Malgré ce succès grandissant, cette affaire de harcèlement rappelle aussi les dérives auxquelles certaines célébrités peuvent être confrontées au quotidien.