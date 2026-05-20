Foo Fighters : L'histoire cachée de The Colour and the Shape

Le 20 mai 1997, le groupe de Dave Grohl a sorti son deuxième album, qui comprenait les titres Everlong, My Hero et Monkey Wrench.

Sorti en 1997, The Colour and the Shape reste un album charnière dans l’histoire des Foo Fighters, mais aussi un disque entouré d’une anecdote beaucoup moins connue, presque enfouie dans la mémoire du rock des années 90. Derrière ses morceaux devenus cultes se cache une tension majeure autour de la batterie… et d’un enregistrement qui aurait pu raconter une toute autre histoire.

Un album majeur… mais une batterie remise en question

À l’époque, les Foo Fighters sont encore en pleine construction artistique autour de Dave Grohl. Après les premières sessions d’enregistrement, un problème majeur apparaît : le son de batterie ne convainc pas totalement le frontman.

Ce point de friction concerne directement le batteur du groupe à ce moment-là, William Goldsmith.

Face à cette insatisfaction, une décision radicale est prise : Dave Grohl réenregistre lui-même toutes les parties de batterie sur l’album final. Un choix artistique fort… mais qui va profondément marquer les relations internes du groupe.

William Goldsmith et une trace qui disparaît

Des années plus tard, William Goldsmith revient sur cette période avec une certaine distance, mais aussi une forme de résignation.

Il confie avoir possédé une cassette du mixage provisoire de l’album :

« J'avais une cassette contenant le mixage provisoire de l'album avec moi à la batterie, et je l'ai donnée à ma sœur. La situation ayant dégénéré, j'ai abandonné le projet et je n'ai plus voulu y penser. Je n'ai donc jamais réclamé la cassette, et elle a disparu. Je ne sais pas s'il existe encore des enregistrements de cet album avec moi à la batterie, et je ne le saurai jamais. »

Il ajoute même ne pas exclure que ces bandes existent encore quelque part, ou qu’elles aient été détruites. Une incertitude totale qui entretient le mystère autour de cette version “fantôme” de l’album.

L’arrivée de Taylor Hawkins : un tournant décisif

Après ce départ, les Foo Fighters doivent se réorganiser. C’est alors que Taylor Hawkins entre en scène.

Dans une interview, il revient sur son arrivée, en refusant l’idée simple d’un “remplacement” :

« Ai-je remplacé Goldsmith ? En fait, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'étais un grand fan du premier album des Foo Fighters… »

Hawkins raconte avoir appris la situation par hasard, à la radio, alors qu’il écoutait KROQ à Los Angeles avec sa compagne. Comprenant que le groupe cherchait un batteur, il décide immédiatement de contacter Dave Grohl.

L’appel qui change tout

La suite ressemble à une scène de film rock’n’roll.

Taylor Hawkins raconte :

« J’ai tout fait pour obtenir le numéro de Dave et je l’ai appelé immédiatement. Je lui ai dit : “J’ai entendu dire que vous cherchiez un batteur”, et il m’a répondu : “Oui, vous connaissez quelqu’un ?” »

À ce moment-là, Hawkins joue encore avec le groupe de tournée de Alanis Morissette. Mais il sent que le moment est venu de changer de cap.

Il explique même avec humour qu’il était en train de regarder le film Showgirls quand Dave Grohl l’a rappelé pour lui proposer de rejoindre officiellement le groupe.

La naissance d’un nouveau chapitre

Ce recrutement marque un tournant décisif dans l’histoire des Foo Fighters. Avec Taylor Hawkins derrière les fûts, le groupe trouve une stabilité et une énergie qui vont contribuer à construire sa légende sur les décennies suivantes.

Mais l’ombre de The Colour and the Shape reste particulière : un album monumental, né dans la tension, et entouré d’un mystère qui persiste encore aujourd’hui autour de ses premières prises de batterie.

Une chose est sûre : dans l’histoire des Foo Fighters, certaines pages ont été écrites… et d’autres ont peut-être été effacées à jamais.