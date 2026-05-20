Gojira fête les 20 ans de From Mars To Sirius avec une édition limitée !

Pour l’occasion, le groupe français de metal propose une édition limitée collector, confirmant encore une fois le statut culte de ce disque qui a bouleversé leur trajectoire et propulsé leur musique à l’international.

Vingt ans après sa sortie initiale, Gojira célèbre l’un des albums les plus marquants de sa carrière : From Mars To Sirius. Pour l’occasion, le groupe français de metal propose une édition limitée collector, confirmant encore une fois le statut culte de ce disque qui a bouleversé leur trajectoire et propulsé leur musique à l’international.

Un album qui a changé la dimension de Gojira

Sorti en 2005, From Mars To Sirius est considéré comme un véritable tournant dans la discographie du groupe. Avant cet album, Gojira évoluait déjà dans la scène metal extrême, mais ce troisième disque a marqué une montée en puissance artistique et conceptuelle.

Avec ses thèmes écologiques, spirituels et presque philosophiques, l’album dépasse largement le cadre du simple death metal technique. Il raconte une histoire globale, entre destruction de la planète et quête de renaissance, portée par une identité sonore unique.

Le disque qui a ouvert les portes de l’international

C’est avec From Mars To Sirius que Gojira a véritablement franchi un cap. L’album attire l’attention de la presse spécialisée internationale et permet au groupe de s’imposer hors de France, notamment aux États-Unis.

Des morceaux comme “Flying Whales”, “Ocean Planet” ou encore “Backbone” deviennent des références du metal moderne. La puissance technique, les riffs massifs et la dimension émotionnelle du disque en font rapidement un classique.

Cet album est souvent cité comme celui qui a transformé Gojira d’un groupe prometteur en un pilier de la scène metal mondial.

Une édition limitée pour les 20 ans

Pour célébrer cet anniversaire, Gojira propose une édition collector limitée de From Mars To Sirius. Cette réédition se présente sous la forme d’un vinyle spécial avec packaging exclusif, pensé pour les collectionneurs et les fans de longue date.

Le tirage est extrêmement restreint, ce qui en fait un objet déjà très recherché. Au-delà du simple support, cette sortie remet en lumière l’impact historique de l’album dans la carrière du groupe.

Un héritage toujours intact

Vingt ans plus tard, From Mars To Sirius reste une pierre angulaire du metal contemporain. Il continue d’influencer une nouvelle génération de groupes et de fans, tout en rappelant à quel point Gojira a su imposer une vision singulière dans un genre pourtant saturé.

Avec cette réédition anniversaire, le groupe ne fait pas que célébrer un disque : il rappelle surtout le moment où tout a basculé vers une reconnaissance mondiale.