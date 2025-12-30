Quand Gojira revisite Black Sabbath, le métal français regarde vers ses racines

En pleine tournée, Gojira a surpris son public avec une relecture intense d’un morceau culte de Black Sabbath, rappelant d’où vient une partie de son ADN musical.

Sur scène, Gojira n’hésite jamais à sortir de son cadre habituel. Lors d’un récent concert estival en Angleterre, le groupe a choisi de faire un pas de côté en interprétant Under the Sun, titre emblématique de Black Sabbath. Un moment inattendu qui a immédiatement retenu l’attention, tant ce morceau occupe une place particulière dans l’histoire du heavy metal.

Loin d’une simple reprise fidèle, Gojira s’approprie le morceau avec son propre langage sonore. Les guitares gagnent en densité, la rythmique se fait plus lourde, tandis que la tension progresse jusqu’à créer une atmosphère presque hypnotique. Le groupe conserve l’esprit sombre du titre original, tout en l’inscrivant dans une esthétique plus contemporaine, fidèle à ce qui a forgé sa réputation sur les grandes scènes internationales.

Ce choix n’a rien d’anodin. Black Sabbath fait partie des fondations sur lesquelles toute une génération de musiciens métal s’est construite, et Gojira ne s’en est jamais caché. En jouant Under the Sun en live, le quatuor français rappelle que son parcours s’inscrit dans une continuité, un héritage assumé et une volonté constante de pousser le genre vers de nouveaux territoires.

Cette performance s’ajoute à une période particulièrement active pour Gojira, marqué par des concerts très suivis et une présence scénique toujours aussi marquante. Un clin d’œil appuyé à l’histoire du métal, qui résonne autant comme un hommage que comme une affirmation de leur place actuelle dans le paysage rock international.