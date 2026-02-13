The Eagles : la fin est proche selon Don Henley

Toutes les bonnes choses ont une fin. Même les plus grandes légendes du rock. Et même si les fans rêvent d’un éternel rappel, la réalité finit toujours par rattraper les géants. Aujourd’hui, une page majeure de l’histoire de la musique pourrait bien se tourner : The Eagles annonce la fin de carrière.

Depuis plusieurs mois, le groupe enchaîne les concerts à la spectaculaire Sphere de Las Vegas. Deux nouvelles dates sont d’ailleurs prévues les 10 et 11 avril prochain. Mais derrière ces performances grandioses, un parfum d’adieu flotte dans l’air. Ces shows pourraient bien être les ultimes représentations du groupe mythique.

Don Henley confirme la tendance

Invité dans la matinale dominicale de CBS, le batteur et chanteur emblématique Don Henley a lâché une déclaration qui ne laisse que peu de place au doute. Selon lui, le groupe pourrait « probablement » s’arrêter définitivement cette année.

« J'ai déjà dit des choses comme ça par le passé, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche de la fin, mais ça ira... Ça me convient. Parce que j'aimerais passer plus de temps avec ma famille et voir pousser mes légumes. Il y a tellement d'autres choses à faire. J'aimerais voyager dans le monde car je n'ai pas vu grand-chose à part des aéroports, des chambres d'hôtels et des salles de concerts ».

Des mots simples, presque apaisés. Loin du tumulte des tournées mondiales et des stades pleins à craquer.

L’âge et la santé en ligne de mire

À 78 ans, Don Henley assume pleinement l’idée de raccrocher. Et il n’est pas le seul : trois membres du groupe affichent le même âge respectable. L’usure du temps finit toujours par se faire sentir, même pour les icônes.

« Trois d'entre nous, dont moi, avons 78 ans. Nous avons tous divers problèmes de santé. J'ai des problèmes au dos, ça arrive à tous les batteurs que je connais ».

Le constat est lucide. Derrière la légende, il y a des hommes. Et derrière les solos de batterie, il y a parfois des douleurs bien réelles.

Pas de nouvel album à l’horizon

Pour les fans qui espéraient un ultime disque, la réponse est sans appel. Interrogé sur de potentiels nouveaux morceaux, Don Henley a été clair :

« J'imagine qu'ils devront se contenter d'écouter les albums [déjà sortis] ».

Autrement dit, pas de nouvel album, pas d’ultime chapitre studio. L’héritage musical du groupe restera celui déjà gravé dans l’histoire, avec des classiques intemporels qui continuent de traverser les générations.

La fin d’une ère du rock

Si l’annonce se confirme officiellement dans les mois à venir, ce sera la fin d’une des carrières les plus marquantes de l’histoire du rock américain. Après des décennies de succès, de tournées mondiales et d’albums cultes, The Eagles pourraient tirer leur révérence avec élégance.

Reste désormais aux fans une ultime opportunité : vivre, peut-être, les derniers concerts d’un groupe entré pour toujours dans la légende.

Et comme toujours dans le rock, on espère secrètement une chose : que la fin ne soit jamais tout à fait définitive.