Une nouvelle étude affirme que le leader de Nirvana aurait été victime d’un meurtre. La police de Seattle refuse de rouvrir l’enquête et maintient la thèse du suicide.

Plus de trente ans après la disparition de Kurt Cobain, une nouvelle publication a relancée la controverse autour de sa mort ! Deux spécialistes médico-légaux indépendants affirment, dans un article publié par l’International Journal of Forensic Sciences, que le leader historique de Nirvana n’aurait pas mis fin à ses jours. Selon leur analyse des documents d’autopsie et des éléments rendus publics, Kurt Cobain aurait été victime d’un homicide maquillé en suicide, après une overdose destinée à le neutraliser ! Une théorie qui contredit la conclusion officielle rendue en avril 1994.

Face à ces affirmations, la réaction des autorités a été immédiate. Le bureau du médecin légiste du comté de King rappelle avoir mené une autopsie complète en collaboration avec la police locale, dans le respect strict des procédures, concluant à un suicide par blessure auto-infligée. "Notre bureau est toujours disposé à réexaminer ses conclusions si de nouveaux éléments apparaissent, mais à ce jour, nous n’avons rien vu qui justifierait la réouverture de cette affaire ou une révision de notre conclusion précédente concernant le décès" a déclaré un porte-parole. Une position partagée du côté de la police de Seattle : "Notre enquêteur a conclu qu’il est décédé par suicide, et cela reste la position de ce département".

De son côté, la chercheuse indépendante Michelle Wilkins, membre de l’équipe à l’origine de l’étude, affirme ne pas chercher d’arrestations mais réclame un réexamen du dossier : "Si nous avons tort, qu’on nous le prouve. C’est tout ce que nous leur avons demandé de faire", a-t-elle déclaré.

À 27 ans, l’auteur de Smells Like Teen Spirit avait été retrouvé mort à son domicile, une disparition qui a marqué toute une génération. Malgré les théories persistantes et les débats récurrents, les autorités considèrent toujours l’affaire comme close.