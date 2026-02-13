Plus de trente ans après la disparition de Kurt Cobain, une nouvelle publication a relancée la controverse autour de sa mort ! Deux spécialistes médico-légaux indépendants affirment, dans un article publié par l’International Journal of Forensic Sciences, que le leader historique de Nirvana n’aurait pas mis fin à ses jours. Selon leur analyse des documents d’autopsie et des éléments rendus publics, Kurt Cobain aurait été victime d’un homicide maquillé en suicide, après une overdose destinée à le neutraliser ! Une théorie qui contredit la conclusion officielle rendue en avril 1994.
Face à ces affirmations, la réaction des autorités a été immédiate. Le bureau du médecin légiste du comté de King rappelle avoir mené une autopsie complète en collaboration avec la police locale, dans le respect strict des procédures, concluant à un suicide par blessure auto-infligée. "Notre bureau est toujours disposé à réexaminer ses conclusions si de nouveaux éléments apparaissent, mais à ce jour, nous n’avons rien vu qui justifierait la réouverture de cette affaire ou une révision de notre conclusion précédente concernant le décès" a déclaré un porte-parole. Une position partagée du côté de la police de Seattle : "Notre enquêteur a conclu qu’il est décédé par suicide, et cela reste la position de ce département".
De son côté, la chercheuse indépendante Michelle Wilkins, membre de l’équipe à l’origine de l’étude, affirme ne pas chercher d’arrestations mais réclame un réexamen du dossier : "Si nous avons tort, qu’on nous le prouve. C’est tout ce que nous leur avons demandé de faire", a-t-elle déclaré.
À 27 ans, l’auteur de Smells Like Teen Spirit avait été retrouvé mort à son domicile, une disparition qui a marqué toute une génération. Malgré les théories persistantes et les débats récurrents, les autorités considèrent toujours l’affaire comme close.