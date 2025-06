Nouveau record pour "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana

Le clip culte de Nirvana, "Smells Like Teen Spirit", a franchi le cap des 2 milliards de vues sur YouTube. Un record impressionnant pour une chanson sortie en 1991, devenue l’un des plus grands hymnes du rock.

Sorti le 10 septembre 1991, le premier single de l’album Nevermind, "Smells Like Teen Spirit" a marqué l’explosion du grunge dans le grand public. Composé par Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl, le morceau connaît un succès fulgurant et a fait de Nirvana un des groupes emblématiques des années 1990.

Le clip, réalisé par Samuel Bayer, est mis en ligne sur YouTube en juin 2009 sur la chaîne officielle de Nirvana. Celui-ci a été filmé presque 18 ans plus tôt, le 17 août 1991 sur un plateau de tournage à Culver City, en Californie. Une vidéo qui montre une ambiance de lycée en révolte.

En 2019, la vidéo a franchi le milliard de vues sur YouTube et l'impressionnant stade des deux milliards de vues il y'a quelques jours, devenant ainsi l’un des rares clips des années 90 à dépasser ce pallier. Elle rejoint d’autres classiques "multimilliardaires" comme "Bohemian Rhapsody" de Queen ou "November Rain" de Guns N' Roses. Que ce soit par nostalgie des fans de l'époque, ou par curiosités des plus jeunes, ce record illustre bien la capacité de la chanson à traverser les générations.

Avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus dans le monde pour Nevermind, Nirvana reste l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock. La chanson a été classée parmi les meilleures de tous les temps par des médias comme Rolling Stone, NME ou Time. Ces deux milliards de vues ne font que confirmer son statut de symbole du rock et Nirvana, malgré une carrière aussi courte qu’intense, continue de marquer l’histoire du rock, et ce, même à l'ère du numérique.