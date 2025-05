Ghost reprend "Bohemian Rhapsody" en hommage à Queen, et c'est magistral

Un bien bel hommage de la part du groupe de metal, dont le répertoire est bien plus large que ce à quoi on pourrait s'attendre.

Queen et Freddie Mercury restent une référence pour beaucoup d'amoureux et de passionnées de musique, même chez les métalleux. On pourrait pourtant penser le contraire : la musique de Queens est en générale plutôt solaire, remplie d'une énergie plutôt lumineuse, alors que le metal est en général plutôt tournée vers les choses sombres et torturées, comme la mort, les trahisons amoureuses, l'absurdité du monde,... Mais nos pratiquants de metal sont avant tout de grands artistes, avec une sensibilité artistique exacerbée, et eux aussi reconnaissent sans problème le génie de Queen. Ce n'est pas Ghost qui dira le contraire.

Le groupe de metal suédois est sur un petit nuage en 2025, avec la sortie de leur album "Skeleta" qui a été un immense succès, puisqu'il s'est même retrouvé numéro 1 du Billboard 200. Forcément, le groupe était à l'honneur lors de la cérémonie des Polar Music Prize 2025, une cérémonie suédoise qui met à l'honneur les personnalités du monde de la musique. Et on peut dire que Ghost s'est lâché pendant la cérémonie, en nous offrant un grand moment de musique qui va plaire aux mélomanes : une reprise de "Bohemian Rhapsody", de Queen.

Le groupe légendaire a été décoré d'un prix lors de la cérémonie, et les membres de Ghost n'ont pas pu s'empêcher de joindre le geste à la parole, avec cette reprise bouleversante de sincérité et très intense en émotions. C'est évidemment Tobias Forge, le frontman du groupe, accompagné par plusieurs musiciens (et même des chœurs), qui était au micro.

Le chanteur devait avoir un peu de pression, puisque sa reprise a été effectuée sous le syeux de Brian May, et Roger Taylor, deux membres historiques de Queen, venus récupérer leur prix décerné un peu plus tôt lors de la cérémonie. Visiblement, si on en juge par l'émotion qu'on voit dans leurs yeux, on dirait que la reprise leur a plu, et à nous aussi ! Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?