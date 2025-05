Ghost : un goodies sexuel à l'effigie du nouveau pape se vend en un temps record !

Vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir offrir à votre maman pour la fête des mères ? Il se pourrait que Ghost ait une petite idée originale de cadeau. Alors que le célèbre groupe, connu pour son imagerie mystique dark, poursuit sa tournée en Europe, après un passage remarqué à Lyon sans téléphone et un concert très attendu à Paris le 13 mai prochain, Ghost a fait de nouveau parler de lui pour un goodies tout à fait singulier.

Sur le site spécialisé en vente d'objets rock et métal Rockabilia, les fans du groupe pouvaient acheter en avant-première une collection capsule de trois produits, spécialement conçus pour la fête des mères, avec au programme des festivités un tee-shirt, une carte postale mais surtout un godemichet, le fameux "Ghildo", qui s'inspire du visage du nouveau pape récemment élu, Pape V Perpetua. Fabriqué en silicone moulé, le sextoy violet, qui dévoile les détails du visage du pape, mesure environ 18 cm pour 5 cm de diamètre, pour un prix de 130 dollars. Ce dernier était vendu dans un petit pochon en velours, ainsi que d'une carte numérotée à la main, puisque seulement 666 pièces étaient vendus.

Et si on pourrait se dire qu'un sextoy est loin de faire vibrer le cœur des fans de Ghost, détrompez-vous. Si la collection a été mise en ligne sur le site Rockabilia le 2 mai à 13h heure locale, le dildo s'est très vite retrouvé en rupture de stock, en quelques minutes à peine. On ne sait pas trop si les fans l'ont acheté vraiment pour leurs mamans, pour leur collection personnelle ou juste pour le kiff, mais le groupe peut compter sur la solidarité de leur fan base, toujours prête à s'arracher leurs produits dérivés.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Ghost sort des objets dérivés intimes et coquins, puisque le groupe avait déjà proposé des coffrets avec des godemichets et des plugs anaux, pour le plus grand plaisir des fans.

The MOTHER of all Ghost merch drops is On Sale NOW! Rock out with your Ghocks out at https://t.co/gKhasRXA5H.

🍆🍆

*****Due to unprecedented demand, we have decided to raise the edition size on the Ghildo from 300 to 666.*****

💓💜💓

Happy Mama’s Day, Ghilfs! pic.twitter.com/MW0u6tWKgX