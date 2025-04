Ghost dévoile le clip de "Peacefield" en plein milieu de leur tournée européenne

Le groupe Ghost soigne la sortie de leur nouvel album, aucun faux pas pour le moment.

Ça n'en a peut-être pas l'air pour le moment, mais le metal semble tout doucement en train de reprendre la place qui est la sienne dans l'industrie musicale : celle d'un genre solide, avec une fanbase qui se mobilise et capable de sortir de gros albums qui attireront autant l'attention des gens que celle des médias. En 2025, Ghost a réussi son pari : le groupe vient de sortir un nouvel album, part en tournée dans toute l'Europe, et niveau clips, là encore, ils sont très présents grâce à des publications régulières, comme cette semaine avec "Peacefield".

En effet, le groupe suédois vient de publier son tout nouvel album, "Skeleta", qui a été plutôt bien accueilli par les fans même si on manque d'informations concernant les ventes pour le moment. Une sortie qui coïncide également avec les dates de leur tournée européenne, qui est déjà bien lancée, puisqu'on a déjà eu droit à deux dates à Lyon et Toulouse, en attendant le show prévu à Paris pour le 13 mai prochain. Et avec tout ça, ils ont quand même eu le temps de sortir leur nouveau clip "Peacefield".

Une vidéo de 6 minutes, qui débute sur des notes un peu lyriques et religieuses, avec une esthétique très "catholique", avec un côté très cinématographique. Rapidement, les plans "religieux" font place à des images de concerts, le tout dans une ambiance plutôt énergique, mais pas trop "hardcore", on pourrait bien tenir là l'un des tubes rock de l'année.