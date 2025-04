Ghost dévoile le clip de leur nouveau single, "Lachryma"

Ghost est sur tous les fronts en attendant la sortie de leur album !

Qui va être le groupe de metal le plus actif et prolifique en 2025 ? Evidemment, on n'en est qu'au début de l'année mais il semblerait que Ghost soit bien parti pour faire main basse sur l'industrie cette année. Car les suédois font tout pour faire parler d'eux en bien, et ils y arrivent. Alors qu'ils sont sur le point de dévoiler leur 6ème album studio, qui sortira le 25 avril, ils continuent à faire monter la pression avec la sortie d'un nouveau single," Lachryma", accompagné de son clip.

Il s'agit du deuxième extrait de "Skeleta", le nom de leur album à venir, à être dévoilé. Contrairement à "Satanized", leur précédent single, on est cette fois sur quelque chose d'un peu moins mélodieux, de plus brutal et axé sur l'énergie, même si on garde quand même un peu de mélodie. Avec des paroles qui parlent d'effondrement personnel et de chagrin, il ne fallait pas non plus s'attendre à quelque chose de trop "lumineux".

C'est donc vers le côté obscur que Ghost nous emmène avec ce nouveau single, et on peut dire que ça fonctionne plutôt bien, avec ce riff de guitare bien lourd qui revient souvent. On retrouve également le nouveau pape du groupe dans la vidéo, Papa V Perpetua, dans un cadre bien macabre qui correspond parfaitement à l'univers du groupe.

Le single parfait pour faire patienter les fans jusqu'au 25 avril, date de sortie de l'album. Un jour pour lequel le groupe a organisé un grand évènement un peu partout dans le monde, afin de rassembler les fans (on vous en dit plus dans cet article), sans oublier la tournée de Ghost qui passera également par la France. En 2025, le groupe va vraiment gâter ses fans !