Ghost : Tobias Forge très heureux de la "diversité générationnelle" dans le metal

Le chanteur de Ghost est ravi de trouver des gens de tous les âges dans ses concerts.

Attendez-vous à entendre souvent parler de Ghost dans les mois qui arrivent ! Car le groupe de metal suédois va frapper fort avec la sortie de leur nouvel album, quelques semaines à peine après avoir dévoilé un nouveau Pape, qui vient compléter la mythologie déjà bien chargée du groupe. En plus de cette sortie imminente (avec un évènement spécialement organisé pour la sortie physique), ils ont également lancé leur tournée cette semaine avec un concert à Manchester. L'occasion de vérifier que, même en 2025, on trouve des gens de tous les âges dans le public metal.

Un fait qui a l'air de faire plaisir à Tobias Forge, chanteur et leader de Ghost, qui a accordé récemment une interview à Rolling Stone UK dans laquelle il a abordé le sujet du caractère très ouvert des fans de metal, avec des gens de tout âge :

C’est un genre extrêmement ‘non âgiste’. Vous y trouvez aussi bien des personnes âgées que des enfants qui aiment la musique metal. C’est une communauté très amicale.

Un vrai point positif pour le metal, quand on voit certains styles musicaux verser volontairement dans le jeunisme. Mais cette diversité ne s'est pas construite en un jour : cela fait plus de 60 ans que les premières notes de metal sont apparues, et que le public a donc su vieillir avec des groupes comme Deep Purple ou Black Sabbath par exemple, mais que la scène s'est aussi renouvelée avec de nouveaux groupes qui attirent un public plus jeune.

Un constat assez juste de la part du chanteur de Ghost, et on espère donc voir des jeunes et des vieux dans les fosses de tous leurs concerts en Europe pour les semaines à venir ! Pour faire perdurer l'esprit metal encore un peu plus longtemps.