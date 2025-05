Ghost se hisse en tête des charts avec "Skeletá" !

Aux Etats-Unis, la popularité de Ghost n'en finit plus de grandir

Ghost est bien parti pour être le groupe de rock/metal dont on parlera le plus cette année ! Inattendu, pour un groupe qui a du succès mais qui n'a jamais non plus fait partie des "stars" de la discipline avec des millions de ventes. Mais il faut dire que les suédois ont de leur côté tout fait pour attirer l'attention autour de leur actualité, avec notamment la sortie de leur nouvel album "Skeletá", et aussi leur tournée dans plusieurs pays du monde. Et c'est une réussite : l'album s'est hissé en tête des charts aux Etats-Unis !

Un succès inattendu, car on parle bien du Billboard 200, qui classe les ventes de tous les albums sortis sans distinction de genres musicaux. "Skeletá" s'est donc retrouvé numéro 1 des ventes d'albums aux Etats-Unis, une place qui est habituellement réservée aux popstars, ou, ces 40 dernières années, aux rappeurs. Il s'agit du premier album de hard rock à réussir cet exploit depuis "Power Up" d'AC/DC en 2020, si jamais vous voulez mesurer l'impact de ce que ça représente : ghost vient donc d'égaler AC/DC, en quelques sortes.

Les ventes de l'album aux Etats-Unis s'élèvent à 86 000 exemplaires pour la première semaine d'exploitation, dont 77 000 ventes pures et le reste en streaming. C'est le signe d'un vrai engouement des fans autour de la musique de Ghost, à l'heure où le streaming est roi. Les fans ont vraiment voulu afficher leur soutien en achetant l'album, et ont même acheté 44 000 exemplaires du vinyle de "Skeletá".

Un excellent signal pour la suite de la carrière du groupe, d'autant que l'album est également numéro 1 en Suède, Allemagne, Australie, Suisse, Autriche, Belgique, en Finlande et au Canada. En France, il n'a atteint que la 4ème place, mais il s'agit évidemment de l'album de rock/metal le mieux classé depuis longtemps.

Un statut de star confirmé pour le groupe Ghost, donc, autant vous dire qu'on a hâte de les retrouver à nouveau sur scène à Paris, le 13 mai prochain !