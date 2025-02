Kurt Cobain : 5 anecdotes sur le roi du Grunge !

Le leader emblématique de Nirvana aurait fêté ses 58 ans aujourd'hui.

Figure emblématique du Grunge, Kurt Cobain a marqué l’histoire du rock avec son groupe Nirvana. Génie torturé, il a laissé derrière lui un héritage musical intemporel. À l’occasion de l’anniversaire de sa naissance, le 20 février, où il aurait eu 58 ans en 2025, retour sur cinq anecdotes marquantes de sa vie.

1. Il a failli appeler Nirvana… autre chose

Avant de choisir le nom Nirvana, Kurt Cobain et ses comparses ont envisagé plusieurs appellations comme Skid Row, Pen Cap Chew ou encore Bliss. Finalement, le choix s'est porté sur Nirvana, un mot bouddhiste signifiant "libération du cycle de la souffrance".

2. "Smells Like Teen Spirit" est né d’une blague

Le titre culte de Nirvana a été inspiré par une blague de Kathleen Hanna, chanteuse du groupe Bikini Kill. Un soir, elle a écrit sur un mur "Kurt smells like Teen Spirit", faisant référence à un déodorant populaire à l’époque. Cobain, pensant que l’expression avait une signification plus profonde, en a fait un hymne du Grunge.

3. Il voulait être dessinateur avant d’être musicien

Passionné d’art, Kurt Cobain dessinait énormément durant son adolescence. Il était fasciné par le surréalisme et créait des œuvres sombres et perturbantes. Son talent visuel se retrouve dans les pochettes d’albums de Nirvana, comme celle d’Incesticide, inspirée de ses propres dessins.

4. Il a été sans-abri avant la gloire

Avant que Nirvana ne rencontre le succès, Kurt Cobain a connu des périodes difficiles. À un moment, il dormait sous un pont de sa ville natale, Aberdeen, ou dans des salles d’attente d’hôpitaux. Cette errance a influencé certaines de ses chansons, notamment "Something in the Way", qui parle de sa vie d’errance.

5. Son MTV Unplugged est devenu une légende

En 1993, Kurt Cobain et Nirvana enregistrent un MTV Unplugged devenu mythique. Loin du son brut et électrique habituel, le groupe propose des versions acoustiques envoutantes de ses morceaux, ainsi que des reprises poignantes. Ce concert, enregistré quelques mois avant sa disparition, est souvent vu comme un adieu musical.

Un héritage inoubliable

Bien que disparu trop tôt, Kurt Cobain reste une figure intemporelle du Grunge et du rock. Son talent brut et son mal-être profond continuent d’influencer des générations de musiciens et de fans à travers le monde.