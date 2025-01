Joe Satriani rend hommage à Kurt Cobain : "C'était un excellent guitariste"

Le leader de Nirvana serait selon le légendaire guitariste un artiste "sous-estimé"

Joe Satriani valide Kurt Cobain

Quand Joe Satriani parle guitare, le monde écoute. Véritable légende avec une carrière longue comme le bras, le virtuose américain a récemment rendu un vibrant hommage à Kurt Cobain, le leader emblématique de Nirvana. Ce dernier, figure de proue du Grunge, a marqué toute une génération avec des riffs simples mais puissants, porteurs d’une émotion brute et authentique.

Dans une récente interview, Satriani n’a pas caché son admiration pour les talents de Cobain à la guitare :

"J’ai beaucoup apprécié les albums de Nirvana," explique-t-il. "Kurt Cobain était un excellent guitariste. Quand vous regardez des vidéos de Nirvana, vous réalisez qu’il joue tout ce qu’il faut parfaitement. Il ne regarde même pas sa guitare, ce qui prouve qu’il connaît parfaitement son instrument."

Satriani met également en lumière l'alchimie musicale entre Cobain et Dave Grohl, batteur de Nirvana et futur leader des Foo Fighters : "Il jouait avec l’un des plus grands batteurs de tous les temps, Dave Grohl, et cela n’aurait pas fonctionné s’il n’était pas un bon guitariste."

Cet hommage souligne que la contribution de Kurt Cobain à l’histoire de la musique dépasse largement les clichés qui le présentent comme un simple chanteur torturé. Il était avant tout un musicien accompli, capable de sublimer chaque note pour toucher les cœurs.

Quand une légende comme Joe Satriani célèbre un artiste, cela ne fait que confirmer ce que les fans de Nirvana savent depuis toujours : Kurt Cobain était bien plus qu’une icône du grunge, il était un musicien d’exception.