Nirvana : L'ancien producteur révèle que le groupe n'était "pas aussi bon" en live !

Kurt Cobain avait du mal au début à totalement s'exprimer en concert.

Jack Endino raconte les coulisses de Nirvana

S'il y a bien un groupe rock qui a laissé sa trace dans les années 90, c'est Nirvana. Ce groupe a révolutionné le rock en introduisant un nouveau style, le grunge. Dans une interview pour "Ultimate Guitar", Jack Endino, le producteur emblématique du groupe, revient sur ses expériences en travaillant avec le groupe de Kurt Cobain et livre des anecdotes fascinantes tout en exprimant son admiration pour leur carrière exceptionnelle.

Il évoque notamment l'impact de l'album "Bleach", qu'il considère comme plus marquant que "Nevermind" :

“Bleach est un disque très cru et direct. En comparaison, Nevermind est plus produit, presque trop lisse, ce qui crée une barrière entre moi et le groupe.”

Toutefois, Jack Endino reconnaît que cette production sophistiquée a joué un rôle clé dans le succès commercial de Nirvana :

“C’était la bonne production pour ce moment-là. On ne peut pas contester quelque chose qui sonne aussi bien à la radio et qui vend autant d’albums.”

En revanche, il nuance son propos lorsqu'il parle des concerts du groupe. Selon lui, les concerts n’étaient pas aussi bons à l’époque parce que Kurt cherchait encore à maîtriser l'art de chanter et de jouer en même temps :

“Mais en studio, sa voix était incroyable parce qu’il ne jouait pas de guitare en chantant.”

Cependant, Jack Endino souligne l'évolution du groupe au fil du temps. Ils ont passé de nombreuses heures sur la route, notamment en Europe et sur le circuit Sub Pop, où ils ont ouvert pour des groupes comme Tad. Cette expérience de tournée a permis à Nirvana de se perfectionner et de franchir un cap décisif dans leur carrière.