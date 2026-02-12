Bring Me The Horizon : la billetterie est ouverte pour LIVE in São Paulo au cinéma les 25 et 28 mars !

C’est officiel : Bring Me The Horizon passe à la vitesse supérieure.

C’est officiel : Bring Me The Horizon passe à la vitesse supérieure. Le groupe britannique multi-disque de platine, lauréat des BRIT Awards et nommé aux Grammy Awards, annonce l’ouverture de la billetterie officielle pour LIVE in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), un événement cinématographique mondial qui capture le plus grand concert de son histoire.

Et bonne nouvelle pour les fans : la bande-annonce officielle est disponible sur YouTube, histoire de plonger immédiatement dans l’ambiance monumentale du show.

Un concert historique projeté dans le monde entier

Capté au mythique stade Allianz Parque de São Paulo, devant 50 000 fans à guichets fermés, ce concert est considéré par le groupe comme le meilleur de leur carrière.

Bring Me The Horizon : LIVE in São Paulo sera projeté dans les cinémas du monde entier les 25 et 28 mars uniquement.

La billetterie est désormais ouverte sur le site officiel du groupe, et la liste complète des cinémas est également disponible via bmth.live.

Présenté par Trafalgar Releasing, en collaboration avec Sony Music Vision et RCA, l’événement promet une expérience sonore et visuelle hors normes.

Une expérience immersive qui redéfinit le film de concert

Avec LIVE in São Paulo, Bring Me The Horizon ne propose pas un simple concert filmé. Le projet élargit l’univers de POST HUMAN, mêlant une production cinématographique ambitieuse, des images de fans et l’apparition de figures emblématiques comme EVE, Selene et M8.

Coréalisé par CiRCUS HEaD, le film combine une couverture multicaméra, des images aériennes spectaculaires et des séquences captées par le public, offrant un rendu dynamique, immersif et totalement contemporain.

La setlist traverse toutes les époques du groupe : de Sempiternal à That’s the Spirit, en passant par amo et la série POST HUMAN. Une rétrospective explosive qui illustre l’évolution constante de BMTH, devenu l’un des groupes les plus influents du rock moderne.

Un moment clé pour la culture rock contemporaine

Avec plus de 6,6 millions d’albums vendus et 9,4 milliards de streams, Bring Me The Horizon s’impose comme un poids lourd de la scène internationale.

LIVE in São Paulo immortalise bien plus qu’un concert : il capture un moment charnière de la culture musicale contemporaine, où performance live, narration visuelle et univers conceptuel fusionnent pour créer une œuvre totale.

Un album live en approche

En parallèle, le groupe a annoncé la sortie physique et numérique de LIVE IN SÃO PAULO le 10 avril.

Disponible sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi en vinyle et en CD, l’album retranscrira toute la puissance, l’énergie et l’émotion brute de ce concert historique.