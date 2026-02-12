David Bowie revient à Londres dans une expérience immersive unique !

Une nouvelle exposition promet de plonger les fans dans l’univers de David Bowie, avec archives inédites et performances emblématiques.

Les fans de rock et de David Bowie vont pouvoir vivre une expérience immersive unique à Londres avec "David Bowie: You're Not Alone", qui fait revivre l’icône du rock sous toutes ses facettes. Photos, images de concerts, notes manuscrites et enregistrements rares seront projetés dans une salle à 360°, offrant aux spectateurs une plongée totale dans la vie et la carrière de l’artiste. Les visiteurs pourront également découvrir des extraits vidéo emblématiques, comme une interview télévisée de 1975 ou une reconstitution du décor de la tournée "Diamond Dogs", directement issus du "David Bowie Archive" de New York.

Développée par Lightroom, l’expérience mise sur la technologie pour sublimer la musique et l’image de Bowie, avec un son retravaillé, pour un rendu spatial unique. Le directeur créatif Mark Grimmer, déjà impliqué dans l’exposition "David Bowie Is", assure un équilibre entre mystère et humanité :

"Notre attirance pour certains artistes traduit souvent notre fascination pour le mystère, l’altérité, l’étrangeté… Mais dans le cas de Bowie, c’est une image que nous avons créée, pas lui-même. Tout au long de sa carrière, Bowie a refusé d’être vu comme autre chose qu’humain. Plutôt que de rompre avec sa mystique, nous avons voulu célébrer Bowie comme un symbole de la créativité humaine — en soulignant le message qu’il a répété toute sa vie : l’art, sous toutes ses formes, est notre meilleur espoir pour comprendre ce que signifie être en vie."

Même après des années, l’héritage de Bowie rayonne : au-delà de l’exposition, ses classiques continuent d’inspirer les nouvelles générations : le morceau "Heroes" a connu un regain spectaculaire grâce à Stranger Things, et de nouveaux vinyles et EP, dont des remixes de "Hallo Spaceboy" ou de "1.OUTSIDE", seront disponibles pour le Record Store Day. Ce nouveau projet autour du chanteur prouve que son héritage reste plus vivant que jamais.